今雨歇北台灣偏涼 周三鋒面通過雨區擴大 周四起冷空氣低溫急墜1字頭

今天受到東北季風的影響，迎風面桃園以北、東半部地區比較容易有局部降雨，新竹以南山區也可能有一些零星降雨的情形。迎風面北海岸、宜蘭地區今天晚上到明天白天也可能有較大雨勢。

中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，預計這波東北季風到周二有稍微減弱趨勢，但是到了周三鋒面和東北季風接連影響，迎風面北部和東半部地區也會有下雨情形。溫度方面，周三之後溫度會更明顯下降，周四到周六清晨低溫在北台灣地區可能來到16度左右，局部地區也可能15度低溫，所以要特別留意周四之後低溫的情況。

今天鋒面通過之後，中南部雲系逐漸減少，劉沛滕表示，鋒面位置從巴士海峽移動到台灣東南側，中南部已經逐漸恢復為多雲到晴的天氣型態。

不過，他說，由於東北季風稍微增強，迎風面的北部和宜蘭地區雲量逐漸增加，今天桃園以北和東半部地區有零星降雨，今晚之後因為水氣還會再增加一些，所以迎風面的降雨，晚上起北海岸和宜蘭地區有較大雨勢發生機率。這波東北季風預計周二稍微減弱，周三台灣北邊有一道鋒面逐漸通過，有下一波東北季風影響。

目前天氣，劉沛滕說，主要的對流雲系今天清晨還是有通過恆春半島，目前移動到巴士海峽，以及台東東南邊外海。目前主要降雨為迎風面的北部地區，還有東半部地區有些零星降雨。今晚北海岸、宜蘭地區降雨會稍微增加一些。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，今天至明天，最主要降雨可能還是在部分桃園以北、東半部地區，以及新竹以南少部分山區有零星降雨，新竹以南地區平地大致上轉為多雲到晴的天氣。周二隨著東北季風減弱，部分東半部地區有零星降雨，周二天氣相對穩定，且氣溫在白天的時候還會再回升一些。

他說，特別留意周三鋒面逐漸通過台灣，降雨範圍稍微會增加，包括北部地區、東半部地區、恆春半島，都有可能在周三出現下雨情況。周四東北季風影響，桃園以北、東半部還是有比較明顯的降雨。整體降雨在周五、周六東北季風的後段，降雨趨勢逐漸減少，東半部地區還是有局部降雨，部分的大台北西側和西半部地區恢復多雲到晴天氣型態。所以下一波東北季風影響，最主要在周三、周四降雨比較多。

溫度趨勢，劉沛滕說，今天、明天受到東北季風影響，北部地區溫度相對偏涼，一整天溫度20至24度左右，中南部、花東地區影響不大。周二整體溫度逐漸回升，白天高溫北部地區也可以來到26度以上，所以周二白天高溫相對比較溫暖一些。不過周三鋒面通過、東北季風開始增強，北台灣氣溫逐漸下降，白天高溫22、23度左右，後續到了周四更明顯下降。

劉沛滕表示，整體來說，周四到周五清晨這段時間，是氣溫相對比較低的時候，北部地區有可能來到16度左右，甚至可能出現15度低溫。中台灣和南台灣周四氣溫也有逐漸下降趨勢，周五清晨、周六清晨局部地區也可能出現20度以下低溫。所以要特別留意周四到周六清晨的低溫，要做好保暖工作。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供