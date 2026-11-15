食物放涼才能冰？醫揭「2小時關鍵」：再加熱也不一定安全

不少民眾認為熱食直接冷藏容易造成冰箱負擔，因此習慣將剛煮好的食物放在室溫下，等到完全冷卻後才放進冰箱。不過，腸胃科醫師卓韋儒提醒，真正需要擔心的往往不是冰箱，而是食物在室溫下放置太久，可能增加細菌滋生及食物中毒的風險，建議吃不完的食物應盡量在2小時內冷藏，若室溫超過32°C，更不應放置超過1小時。

卓韋儒在臉書粉專發文表示，「熱的不要放冰箱啦！要放涼才能冰！」這句話相信許多人從小聽到大，但實際上，比起熱食對冰箱的影響，更需要注意的是剩菜在餐桌上放置的時間。他指出，無論是吃剩的白飯、火鍋湯、滷味、肉類，或前一晚沒吃完的菜餚，都可能因為等待冷卻而長時間暴露在室溫環境中。

卓韋儒說明，許多人原本只打算讓食物稍微放涼，卻因為看電視、洗澡或滑手機，不知不覺就過了兩、三個小時。這段期間，食物可能持續處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，提供細菌適合繁殖的環境，尤其台灣天氣炎熱，更需要留意食物保存時間。

至於熱食究竟該如何冷藏？卓韋儒表示，正確做法並不是將一整鍋仍在沸騰的雞湯直接塞進冰箱，而是先將大量食物分裝成數個小份，使用較淺的容器盛裝，讓食物稍微散熱後便盡快放入冰箱。透過分裝方式，不僅能加快降溫速度，也能避免食物長時間停留在容易滋生細菌的溫度範圍。

此外，卓韋儒特別提醒，民眾常認為剩菜放久一點沒有關係，只要下一餐重新加熱就能安心食用，但這種觀念並不完全正確。他解釋，部分細菌在食物中大量繁殖後，可能產生具有耐熱性的毒素，即使再次加熱，也未必能完全消除風險，因此不能單靠重新煮熟來確保食品安全。

卓韋儒強調，食品安全的關鍵不是等食物可能變質後，再想辦法透過加熱補救，而是從一開始就避免細菌有大量繁殖的機會。他也建議，若家中長輩仍堅持剩菜一定要完全放涼才能冷藏，不必因此爭執，只要協助將食物分裝，並提醒「現在新的食安觀念是，別在外面放太久」，就能降低食物保存不當帶來的健康風險。