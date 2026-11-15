快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

白肉雞長得快是打生長激素？ 營養師曝真相：那麼貴不符成本效益

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，大幅提高白肉雞的生長速度。示意圖。聯合報系資料照
台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，大幅提高白肉雞的生長速度。示意圖。聯合報系資料照

國人白肉消費量大，但時至今日仍有許多民眾抱持迷思，認為肉雞長得快是因為施打生長激素。營養師表示，台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，才大幅提高白肉雞的生長速度，使用生長激素一來法律禁止，也完全不符成本效益。

「都2026年了還在生長激素？」好食課股份有限公司執行長林世航表示，日前在Threads上面看到，有網友說雞肉攤老闆和他說他們家的雞都沒有生長激素，白肉雞大概就35天可以屠宰，如果雞會打生長激素，肉質可能也會變硬、變乾，這就和吃白肉雞的目的不一樣。

林世航解釋，白肉雞會長那麼快，首先主要原因是育種，經過幾十年把會長肉的公雞、母雞拿去配種，配了好幾十代後就變成現在飼料換肉率非常高的品種，台灣的肉雞品種為「愛拔益加」、「樂斯」和「科寶」等，白肉雞的換肉率大概在1.5上下，就是長1公斤體重約需要1.5公斤的飼料，土雞則是要2.5到3左右，對比肉豬也差不多是在2.5至3之間，所以看得出來白肉雞真的就很會長肉。

其次是飼料，飼料是一門很艱深的科學，每家飼料都有自己獨特配方，但共同點都是讓雞可以很好的長肉，而不同點可能是有些用全植物飼料，減少魚粉的魚腥味成為白肉雞臭的來源。

最後是飼養環境，林世航說，飼養環境愈來愈先進科學，避免雞隻生病等問題，雞隻就可以很專心的長出人類要的肉，所以雞真的不需要打生長激素，1支生長激素那麼貴，而且整個雞場成千上萬的雞要怎麼施打？根本不符成本效益。

消費 營養師 白肉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

【一劍浣春秋】苗條不流行了！日本AV界現在最受歡迎的體型是⋯

高雄熱炒店鹹酥中卷一份700元！份量曝光網驚：墾丁上來開業的？

閱讀數學／龍安寺的虎帶子渡河（三）

以為吃得健康？長輩早餐愛吃「1組合」醫示警：蛋白質不到4克

相關新聞

不是雞排、珍奶！ 營養師最不推「1小吃」：踩中3大健康地雷

台灣小吃種類豐富，雞排、珍珠奶茶經常因熱量及糖分受到關注，但營養師劉怡里在節目中透露，自己最不建議民眾經常食用的，其實是許多人喜愛的「大腸麵線」。她指出，這道小吃同時存在精緻澱粉、飽和脂肪及高鈉等問題，對需要控制血糖、血脂或血壓的人來說，尤其要注意。

今天出門帶件薄外套 東北季風稍微增強 南北天氣大不同

今天南北天氣有差異。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，東北季風稍微增強，北部、宜蘭氣溫略為下降，天氣比昨天稍涼一些。中、南部受到的影響相對較小，白天大致多雲到晴，中午前後高溫仍可達28至30度，陽光下甚至有些偏熱。

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

護理人員人力流失，造成急診壅塞，特別是台灣去年底邁入超高齡社會後，急重症醫療的服務品質與病人安全，已成為最重要的醫療議題。台灣醫學會今針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇。亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，急診壅塞並非單一部門問題，而是急診、加護病房、一般病房至出院後照護的整體流程都受到阻礙。

薑母鴨煮滾就沒酒精？ 營養師揭驚人真相：燉15分鐘仍殘留4成

天氣轉冷，熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞成為不少民眾進補首選，許多人認為，料理加入米酒後，只要煮滾、燉久一點，酒精就會完全揮發，可以放心食用。營養師提醒，含酒料理即使燉煮15分鐘，仍可能保留約4成原有酒精，甚至煮了2個半小時，也未必能完全去除，孕婦、兒童及需要避免酒精攝取的族群應特別留意。

今雨歇北台灣偏涼 周三鋒面通過雨區擴大 周四起冷空氣低溫急墜1字頭

今天受到東北季風的影響，迎風面桃園以北、東半部地區比較容易有局部降雨，新竹以南山區也可能有一些零星降雨的情形。迎風面北海岸、宜蘭地區今天晚上到明天白天也可能有較大雨勢。

白肉雞長得快是打生長激素？ 營養師曝真相：那麼貴不符成本效益

國人白肉雞消費量大，但時至今日仍有許多民眾抱持迷思，認為肉雞長得快是因為施打生長激素。營養師表示，台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，才大幅提高白肉雞的生長速度，使用生長激素一來法律禁止，也完全不符成本效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。