白肉雞長得快是打生長激素？ 營養師曝真相：那麼貴不符成本效益

國人白肉雞消費量大，但時至今日仍有許多民眾抱持迷思，認為肉雞長得快是因為施打生長激素。營養師表示，台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，才大幅提高白肉雞的生長速度，使用生長激素一來法律禁止，也完全不符成本效益。

「都2026年了還在生長激素？」好食課股份有限公司執行長林世航表示，日前在Threads上面看到，有網友說雞肉攤老闆和他說他們家的雞都沒有生長激素，白肉雞大概就35天可以屠宰，如果雞會打生長激素，肉質可能也會變硬、變乾，這就和吃白肉雞的目的不一樣。

林世航解釋，白肉雞會長那麼快，首先主要原因是育種，經過幾十年把會長肉的公雞、母雞拿去配種，配了好幾十代後就變成現在飼料換肉率非常高的品種，台灣的肉雞品種為「愛拔益加」、「樂斯」和「科寶」等，白肉雞的換肉率大概在1.5上下，就是長1公斤體重約需要1.5公斤的飼料，土雞則是要2.5到3左右，對比肉豬也差不多是在2.5至3之間，所以看得出來白肉雞真的就很會長肉。

其次是飼料，飼料是一門很艱深的科學，每家飼料都有自己獨特配方，但共同點都是讓雞可以很好的長肉，而不同點可能是有些用全植物飼料，減少魚粉的魚腥味成為白肉雞臭的來源。

最後是飼養環境，林世航說，飼養環境愈來愈先進科學，避免雞隻生病等問題，雞隻就可以很專心的長出人類要的肉，所以雞真的不需要打生長激素，1支生長激素那麼貴，而且整個雞場成千上萬的雞要怎麼施打？根本不符成本效益。