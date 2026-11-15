滑手機眼睛乾澀、視力模糊？ 中醫：3類人不適合枸杞菊花茶

現代人手機不離身，上班盯電腦、下班追劇滑手機，造成眼睛乾澀、痠脹、視線模糊。中醫師提醒，眼睛疲勞不一定只是用眼過度，也可能與乾眼症、近視或其他眼疾有關。許多人習慣喝枸杞菊花茶護眼，但中藥並非人人適用，想保護靈魂之窗，關鍵仍是正確用眼、規律作息及適度休息。

星福中醫診所院長陳天定表示，中醫傳統理論認為「肝開竅於目」，眼睛健康與肝血滋養、腎精支持密切相關。長期熬夜、壓力大、過度用眼，容易出現眼睛疲勞、乾澀，甚至暫時性視力模糊等症狀。

眼睛痠痛或看不清楚，不一定只是中醫所說的「肝火旺」或「腎虛」。陳天定說，長時間近距離用眼，可能造成調節疲勞，若症狀持續，仍應由眼科醫師檢查，確認是否有乾眼症、青光眼、白內障或其他眼疾，避免延誤治療。

不少民眾會喝枸杞菊花茶，想要保養眼睛。陳天定說，中醫認為枸杞具有滋補肝腎作用，菊花則有助清肝明目，日常可取枸杞約15至20粒、菊花5至10朵，以溫熱水沖泡飲用。但中藥講究辨證論治，並非每個人都適合，尤其慢性病患者、孕婦及正在服藥者，應先諮詢醫師。

除了枸杞、菊花，決明子也是常見被認為護眼茶飲材料。陳天定表示，決明子可炒香後沖泡，作為日常調養選擇，但腸胃敏感、容易腹瀉者應酌量飲用，不能認為天然草藥就能長期大量使用，更不能以茶飲取代眼科治療。

眼睛疲勞時，也可透過穴位按摩放鬆。陳天定說，常見穴位包括眉頭凹陷處的攢竹穴、眼部周圍的睛明穴、眉梢附近的太陽穴，以及後頸髮際附近的風池穴。按摩時以指腹輕柔按壓，每處數秒即可，切勿直接壓迫眼球。

飲食方面，可適量攝取菠菜、地瓜葉、胡蘿蔔、南瓜等深綠色及黃橘色蔬菜，並補充足夠水分，減少過量攝取辛辣、油炸食物及咖啡因。陳天定強調，均衡飲食與充足睡眠，比單靠特定茶飲更重要。

如何舒緩眼睛疲勞不適？陳天定建議落實「20-20-20」原則，每近距離用眼20分鐘，就望向約6公尺外至少20秒，同時記得完整眨眼、調整螢幕亮度與照明，避免在昏暗環境長時間滑手機。

陳天定提醒，若突然出現視力下降、閃光、大量飛蚊，或眼睛持續紅腫疼痛，應盡快就醫，不能只靠按摩或茶飲處理。尤其本身有青光眼、白內障、視網膜及黃斑部病變等眼疾風險者，更應定期接受眼科檢查。