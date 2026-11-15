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哥雅名畫改編「女巫安息日」台中首演 審視社會集體失控
歐洲暗黑美學代表比利時莫蘇邦特跨界劇場旗艦作品「女巫安息日」，應台中國家歌劇院之邀將首度訪台，劇團以西班牙藝術家哥雅畫作為題，重新審視當代社會的盲目暴力與集體失控。
比利時莫蘇邦特跨界劇場（Cie Mossoux-Bonté）成立40年來，專注打破藝術類型的疆界，作品核心常圍繞著心理學上的「不安的陌生感」。劇團擅長將古典名畫、藝術史轉化為舞台奇觀，作品Simonetta Vespucci聚焦於文藝復興時期理想美與肖像藝術的經典，探討女性如何被世俗凝視「物化」為美感符號。
根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，「女巫安息日」靈感來自西班牙藝術巨擘哥雅（Francisco Goya）晚年失聰時創作的「黑色繪畫」同名畫作，他遠離了宮廷畫家的榮耀，用畫筆在「聾人之家」牆壁上記錄下戰爭暴力、宗教審判與迷信瘋狂。
舞台上，戲偶設計貝洛華（Natacha Belova）打造出與演員外貌驚人相似的「人偶雙重身」（puppeticdoubles），讓真人在虛實莫辨的陰影中與傀儡對戲、糾纏，搭配挑戰重力的肢體與義肢應用，營造出極具戲劇張力與電影特效般的奇觀。
比利時莫蘇邦特跨界劇場「女巫安息日」將於11月20日至22日演出，地點在台中國家歌劇院中劇院。
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