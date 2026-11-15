快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

哥雅名畫改編「女巫安息日」台中首演 審視社會集體失控

中央社／ 台北15日電

歐洲暗黑美學代表比利時莫蘇邦特跨界劇場旗艦作品「女巫安息日」，應台中國家歌劇院之邀將首度訪台，劇團以西班牙藝術家哥雅畫作為題，重新審視當代社會的盲目暴力與集體失控

比利時莫蘇邦特跨界劇場（Cie Mossoux-Bonté）成立40年來，專注打破藝術類型的疆界，作品核心常圍繞著心理學上的「不安的陌生感」。劇團擅長將古典名畫、藝術史轉化為舞台奇觀，作品Simonetta Vespucci聚焦於文藝復興時期理想美與肖像藝術的經典，探討女性如何被世俗凝視「物化」為美感符號。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，「女巫安息日」靈感來自西班牙藝術巨擘哥雅（Francisco Goya）晚年失聰時創作的「黑色繪畫」同名畫作，他遠離了宮廷畫家的榮耀，用畫筆在「聾人之家」牆壁上記錄下戰爭暴力、宗教審判與迷信瘋狂。

舞台上，戲偶設計貝洛華（Natacha Belova）打造出與演員外貌驚人相似的「人偶雙重身」（puppeticdoubles），讓真人在虛實莫辨的陰影中與傀儡對戲、糾纏，搭配挑戰重力的肢體與義肢應用，營造出極具戲劇張力與電影特效般的奇觀。

比利時莫蘇邦特跨界劇場「女巫安息日」將於11月20日至22日演出，地點在台中國家歌劇院中劇院。

台中 失控 劇場

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台灣5部作品登捷克沉浸式藝術影展 參展規模創新高

曉劇場迎20週年 重製「地下女子」推台日雙卡司

耶魯前音樂教師跑全台 追外台戲16年

台灣當代錄像藝術西班牙LABoral開展 呈現多元文化地景

相關新聞

不是雞排、珍奶！ 營養師最不推「1小吃」：踩中3大健康地雷

台灣小吃種類豐富，雞排、珍珠奶茶經常因熱量及糖分受到關注，但營養師劉怡里在節目中透露，自己最不建議民眾經常食用的，其實是許多人喜愛的「大腸麵線」。她指出，這道小吃同時存在精緻澱粉、飽和脂肪及高鈉等問題，對需要控制血糖、血脂或血壓的人來說，尤其要注意。

今天出門帶件薄外套 東北季風稍微增強 南北天氣大不同

今天南北天氣有差異。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，東北季風稍微增強，北部、宜蘭氣溫略為下降，天氣比昨天稍涼一些。中、南部受到的影響相對較小，白天大致多雲到晴，中午前後高溫仍可達28至30度，陽光下甚至有些偏熱。

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

護理人員人力流失，造成急診壅塞，特別是台灣去年底邁入超高齡社會後，急重症醫療的服務品質與病人安全，已成為最重要的醫療議題。台灣醫學會今針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇。亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，急診壅塞並非單一部門問題，而是急診、加護病房、一般病房至出院後照護的整體流程都受到阻礙。

薑母鴨煮滾就沒酒精？ 營養師揭驚人真相：燉15分鐘仍殘留4成

天氣轉冷，熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞成為不少民眾進補首選，許多人認為，料理加入米酒後，只要煮滾、燉久一點，酒精就會完全揮發，可以放心食用。營養師提醒，含酒料理即使燉煮15分鐘，仍可能保留約4成原有酒精，甚至煮了2個半小時，也未必能完全去除，孕婦、兒童及需要避免酒精攝取的族群應特別留意。

今雨歇北台灣偏涼 周三鋒面通過雨區擴大 周四起冷空氣低溫急墜1字頭

今天受到東北季風的影響，迎風面桃園以北、東半部地區比較容易有局部降雨，新竹以南山區也可能有一些零星降雨的情形。迎風面北海岸、宜蘭地區今天晚上到明天白天也可能有較大雨勢。

白肉雞長得快是打生長激素？ 營養師曝真相：那麼貴不符成本效益

國人白肉雞消費量大，但時至今日仍有許多民眾抱持迷思，認為肉雞長得快是因為施打生長激素。營養師表示，台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，才大幅提高白肉雞的生長速度，使用生長激素一來法律禁止，也完全不符成本效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。