造勢晚會嗨過頭耳朵嗡嗡叫 中醫師教3穴位按摩護耳

造勢晚會散場後，說話聲像隔一層棉花、耳朵嗡嗡叫。中醫師建議，進場前先戴好泡棉耳塞，離開吵鬧環境後可輕揉耳前、耳後和手背3個穴位；若散場後突然聽不清楚，應儘速就醫。

隨著縣市長選舉日將近，造勢晚會一場又一場，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀今天透過新聞稿提醒，想避免在喧騰的造勢晚會散場後出現耳鳴，可在進場前先戴好泡棉耳塞，戴好後要和朋友說話，則可一起走到比較安靜的地方。

林舜穀引用一項在荷蘭戶外音樂節進行的隨機試驗發現，散場後新出現耳鳴的比例，戴耳塞組為12%，未戴組為40%。除了戴耳塞，當發現在造勢晚會需要講話必須靠喊，可以往離音箱更遠的地方移動，找個較安靜的位置，或離開吵鬧區一會兒。

林舜穀說明，聽宮、翳風和中渚是中醫照護耳鳴會考慮的穴位，建議離開造勢晚會等吵鬧環境後，可在安靜處坐下，把下巴和肩膀放鬆，再用指腹輕揉。每個穴位左右各輕揉30秒，兩側合計約60秒，每天1至2次，以舒服、不痛為準。

林舜穀指出，「聽宮穴」位在耳珠正前方，嘴巴微張時，在耳道口前方小突起前面可摸到一個凹處，以食指指腹在耳前皮膚輕輕畫圈，手指留在耳道外。「翳風穴」位在耳垂正後方、耳後凸起骨頭前下方的淺凹處，頭部保持自然朝前，用指腹在耳垂後方輕揉，避免往頸側深壓。

林舜穀表示，「中渚穴」位在手背，手背朝上，在無名指和小指的掌骨之間，靠近無名指指根關節、往手腕方向的小凹處。可用另一手的拇指指腹輕揉，中醫處理耳鳴時，有時會用「中渚穴」搭配耳周穴位，人在外面也容易找到。

林舜穀提醒，造勢晚會散場返家後，應讓耳朵休息。若發現耳朵突然聽不清楚、說話聲音變形，或耳鳴伴隨明顯耳悶、暈眩，應儘速至耳鼻喉科或急診就醫評估，並清楚告知醫師症狀何時開始、哪一耳不舒服，以及當時是否靠近音箱。若耳鳴持續或反覆發生，也可安排耳鼻喉科檢查。