快訊

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

許淑華控東發號用餐不付錢 蔣萬安疑惑：民進黨議員明明不在現場

聽新聞
0:00 / 0:00

造勢晚會嗨過頭耳朵嗡嗡叫 中醫師教3穴位按摩護耳

中央社／ 台北15日電

造勢晚會散場後，說話聲像隔一層棉花、耳朵嗡嗡叫。中醫師建議，進場前先戴好泡棉耳塞，離開吵鬧環境後可輕揉耳前、耳後和手背3個穴位；若散場後突然聽不清楚，應儘速就醫。

隨著縣市長選舉日將近，造勢晚會一場又一場，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀今天透過新聞稿提醒，想避免在喧騰的造勢晚會散場後出現耳鳴，可在進場前先戴好泡棉耳塞，戴好後要和朋友說話，則可一起走到比較安靜的地方。

林舜穀引用一項在荷蘭戶外音樂節進行的隨機試驗發現，散場後新出現耳鳴的比例，戴耳塞組為12%，未戴組為40%。除了戴耳塞，當發現在造勢晚會需要講話必須靠喊，可以往離音箱更遠的地方移動，找個較安靜的位置，或離開吵鬧區一會兒。

林舜穀說明，聽宮、翳風和中渚是中醫照護耳鳴會考慮的穴位，建議離開造勢晚會等吵鬧環境後，可在安靜處坐下，把下巴和肩膀放鬆，再用指腹輕揉。每個穴位左右各輕揉30秒，兩側合計約60秒，每天1至2次，以舒服、不痛為準。

林舜穀指出，「聽宮穴」位在耳珠正前方，嘴巴微張時，在耳道口前方小突起前面可摸到一個凹處，以食指指腹在耳前皮膚輕輕畫圈，手指留在耳道外。「翳風穴」位在耳垂正後方、耳後凸起骨頭前下方的淺凹處，頭部保持自然朝前，用指腹在耳垂後方輕揉，避免往頸側深壓。

林舜穀表示，「中渚穴」位在手背，手背朝上，在無名指和小指的掌骨之間，靠近無名指指根關節、往手腕方向的小凹處。可用另一手的拇指指腹輕揉，中醫處理耳鳴時，有時會用「中渚穴」搭配耳周穴位，人在外面也容易找到。

林舜穀提醒，造勢晚會散場返家後，應讓耳朵休息。若發現耳朵突然聽不清楚、說話聲音變形，或耳鳴伴隨明顯耳悶、暈眩，應儘速至耳鼻喉科或急診就醫評估，並清楚告知醫師症狀何時開始、哪一耳不舒服，以及當時是否靠近音箱。若耳鳴持續或反覆發生，也可安排耳鼻喉科檢查。

荷蘭 耳朵

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

冷風一吹鼻水就流不停...醫揭不一定是過敏 按「這5穴位」緩解鼻炎

造勢門牙斷裂！工作人員驚以為麥克風掉地上 蘇巧慧忍痛2小時後就醫

運動人生／球賽讀秒…卻聽不見觀眾的吶喊 吳啟道站上聽奧投身教育

運動人生／吳啟道寂靜人生 更懂得學習與人溝通

相關新聞

不是雞排、珍奶！ 營養師最不推「1小吃」：踩中3大健康地雷

台灣小吃種類豐富，雞排、珍珠奶茶經常因熱量及糖分受到關注，但營養師劉怡里在節目中透露，自己最不建議民眾經常食用的，其實是許多人喜愛的「大腸麵線」。她指出，這道小吃同時存在精緻澱粉、飽和脂肪及高鈉等問題，對需要控制血糖、血脂或血壓的人來說，尤其要注意。

今天出門帶件薄外套 東北季風稍微增強 南北天氣大不同

今天南北天氣有差異。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，東北季風稍微增強，北部、宜蘭氣溫略為下降，天氣比昨天稍涼一些。中、南部受到的影響相對較小，白天大致多雲到晴，中午前後高溫仍可達28至30度，陽光下甚至有些偏熱。

急診壅塞為何無解？ 名醫提5項改革方向：整體流程困境非單一因素

護理人員人力流失，造成急診壅塞，特別是台灣去年底邁入超高齡社會後，急重症醫療的服務品質與病人安全，已成為最重要的醫療議題。台灣醫學會今針對「國內急重症醫療的挑戰與轉機：永續、智慧與照護模式創新」舉辦高峰論壇。亞東醫院副院長、重症醫學專科醫師洪芳明說，急診壅塞並非單一部門問題，而是急診、加護病房、一般病房至出院後照護的整體流程都受到阻礙。

薑母鴨煮滾就沒酒精？ 營養師揭驚人真相：燉15分鐘仍殘留4成

天氣轉冷，熱騰騰的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞成為不少民眾進補首選，許多人認為，料理加入米酒後，只要煮滾、燉久一點，酒精就會完全揮發，可以放心食用。營養師提醒，含酒料理即使燉煮15分鐘，仍可能保留約4成原有酒精，甚至煮了2個半小時，也未必能完全去除，孕婦、兒童及需要避免酒精攝取的族群應特別留意。

今雨歇北台灣偏涼 周三鋒面通過雨區擴大 周四起冷空氣低溫急墜1字頭

今天受到東北季風的影響，迎風面桃園以北、東半部地區比較容易有局部降雨，新竹以南山區也可能有一些零星降雨的情形。迎風面北海岸、宜蘭地區今天晚上到明天白天也可能有較大雨勢。

白肉雞長得快是打生長激素？ 營養師曝真相：那麼貴不符成本效益

國人白肉雞消費量大，但時至今日仍有許多民眾抱持迷思，認為肉雞長得快是因為施打生長激素。營養師表示，台灣的肉雞品種經過數十年的育種技術，再加上良好的飼養環境與飼糧調配，才大幅提高白肉雞的生長速度，使用生長激素一來法律禁止，也完全不符成本效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。