齊柏林衛星清晰度大躍進 影像開賣2個月即斬獲海外訂單

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，歷時約6年籌備，去年底升空，第2顆衛星預計明年初接續發射。齊柏林衛星展現高解析度取像能力，影像銷售短短2個月內就取得海外訂單。福八計畫主持人劉小菁接受專訪表示，「它（齊柏林衛星）的表現有98分，很滿意，剩下2分留給後面衛星努力」。

回顧齊柏林衛星從發射到初期運作，歷經幾番波折。國家太空中心（TASA）主任吳宗信近期受訪時形容，齊柏林衛星就像懷胎10個月生下的孩子，升空後一度出現未預期的狀況，「生出來的時候稍微快要沒氣了，然後又救回來，現在活得很健康」。

去年10月初衛星運抵美國後，接連碰上美國政府關門、SpaceX火箭支援異常等狀況，共延期5次才成功發射。劉小菁坦言，等待過程既煎熬又焦慮，她一度快失去信心，團隊的安慰與鼓勵是支撐她的重要力量，「他們一直跟我說，不是妳的問題，不要把責任都扛在肩膀上，一定會順利」。

好不容易等到升空，衛星卻出現電力系統問題。劉小菁透露，當時緊張得來不及錯愕，飛機一降落台灣，她直奔太空中心，沒有休息，就是要跟時間賽跑，「要搶在衛星有電時，趁著通聯期間找到問題根源，不然無法啟動拍照」，團隊日以繼夜更改飛行軟體，最終克服困難。

劉小菁忍不住說，「各式各樣的問題，真的都被我們碰到了」，但一路以來團隊始終齊心協力，遇到問題不會互相責怪，而是一起想辦法解決，「關關難過關關過，這就是福八的精神」。

揮別福五失焦遺憾 福八首張影像回傳如強心針

去年12月中，齊柏林衛星回傳第一張影像，團隊先將影像處理成縮圖，確認狀況。劉小菁笑說，她跑回辦公室將縮圖傳給長官後，在走廊間突然聽見大家的尖叫聲與歡呼聲，「我就知道影像是好的」。

團隊事前並未設定拍攝地點，啟動遙測酬載時，僅希望朝向正下方拍攝，剛好拍到中國機場，大大小小的飛機入鏡，連機型都拍得很清楚。

「很多做過福衛五號的同事過來拍拍我，就說學姐，我們做到了。」劉小菁仰頭緩緩地說，這代表團隊克服福五失焦的問題，終於拍出清晰影像，「超級感動！我心裡一顆大石頭卸下來」。她回憶，齊柏林衛星電力系統出現狀況，團隊心情跌落谷底；第一張影像回傳成果，宛如一劑強心針，讓太空中心士氣大振。

高解析度影像展多元應用 可支援防救災、農業監測

隨著齊柏林衛星陸續回傳影像，劉小菁直說，影像細節與清晰度都令人驚艷，以淡江大橋為例，單塔不對稱斜張橋的特色一覽無遺。齊柏林衛星原始解析度為1公尺，經影像後處理可提升至0.7公尺，這次升空也驗證太空中心研發資料處理軟體及資料應用軟體的突破。

劉小菁興奮地分享齊柏林衛星拍攝的樹木影像，「終於看到樹冠，一叢一叢，我超高興，不用影像後處理，拍出來就看得見，福五是看不到這樣子的影像」。

比較1公尺與0.7公尺解析度影像，她以建築物為例，1公尺影像中的屋頂圖案仍難以辨識，但0.7公尺影像可以呈現更多細節，建築物輪廓也較細緻，能看出建築物邊界，避免多棟建築相連，有助計算房屋數量；以車輛為例，0.7公尺影像可辨識遊覽車、轎車，還有機會分辨9人座與4人座客車。

齊柏林衛星的高解析度影像可應用於防救災，政府能藉此觀察災區情況，作為研擬應變策略的參考。今年5、6月，齊柏林衛星支援花蓮縣萬里溪堰塞湖監測任務，拍攝堰塞湖及大面積崩塌地，協助相關單位掌握現場情況、評估災情。

在農業應用方面，齊柏林衛星彩色頻段較多，可以區分植物與非植物，還有機會辨識植物品種，如區分稻田與甘蔗田。太空中心將與屏東縣政府合作，運用衛星影像計算香蕉種植面積，也可用於風災後農損估計。

齊柏林衛星影像進軍國際 FS-8B驗證快速複製能力

齊柏林衛星影像自今年8月中開始銷售，10月中就已取得多筆訂單，包括日本遙測技術中心（RESTEC）下訂。劉小菁說，「速度滿快的，相信接下來會有愈來愈多訂單」。她也轉述，有福衛影像經銷商認為，齊柏林衛星影像CP值高，「同樣解析度，它比較便宜，有信心會有不錯的市場」。

齊柏林衛星作為福八計畫打頭陣的衛星，後續還有7顆衛星將陸續升空。劉小菁笑著說，「第一顆成功，基本上已經放心一大半，它（齊柏林衛星）讓人安心」。現在她只要抬頭看見天空萬里無雲，就會覺得當天可以拍到好影像。

福八第2顆衛星（FS-8B）預計今年底起運赴美，明年第1季乘載SpaceX的火箭升空入軌。FS-8B除了提升自製率，也將驗證衛星快速複製的能力。劉小菁強調，可複製能力非常重要，「齊柏林衛星從2019年開始，直到2025年底升空，國人等一顆衛星等了6年」，當研發的元件通過驗證，就能複製於第2顆衛星，縮短時間。

劉小菁說，FS-8B的軌道與齊柏林衛星不同，如未來拍攝日本時，可涵蓋更多國土面積、增加影像資料量，「能夠拍到更多地方，就可以吸引更多的買家」。