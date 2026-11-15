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不是雞排、珍奶！ 營養師最不推「1小吃」：踩中3大健康地雷

聯合新聞網／ 綜合報導
麵線與勾芡湯底都會增加醣類攝取，血糖控制不佳的人應留意食用份量。圖／AI生成
麵線與勾芡湯底都會增加醣類攝取，血糖控制不佳的人應留意食用份量。圖／AI生成

台灣小吃種類豐富，雞排、珍珠奶茶經常因熱量及糖分受到關注，但營養師劉怡里在節目中透露，自己最不建議民眾經常食用的，其實是許多人喜愛的「大腸麵線」。她指出，這道小吃同時存在精緻澱粉、飽和脂肪及高鈉等問題，對需要控制血糖、血脂或血壓的人來說，尤其要注意。

劉怡里在節目《新聞挖挖哇》中分享，現在營養師對於飲食的態度已不像過去那麼嚴格，考量到享受美食也是生活的一部分，多數小吃仍會建議患者掌握份量、適度品嘗。不過，談到大腸麵線，她坦言通常會勸患者「盡量不要吃」，原因就在於這碗小吃同時涉及多項飲食風險。

劉怡里解釋，大腸麵線的第一個問題是精緻澱粉。麵線本身屬於精緻澱粉，湯頭又經過勾芡，兩者都會增加醣類攝取。對於血糖控制不佳的人而言，若沒有留意食用份量，可能造成餐後血糖明顯上升，長期攝取過多熱量也可能增加腹部及內臟脂肪堆積的風險。

另一項需要注意的是大腸所含的脂肪。劉怡里指出，豬肉肥肉及部分內臟類食物，是飲食中飽和脂肪的來源之一。若經常攝取過多飽和脂肪，可能對血脂控制及心血管健康造成不利影響，因此高血脂患者更應注意大腸等食材的攝取量。

除了澱粉與油脂，大腸麵線的調味也可能帶來較多鈉。劉怡里提醒，高血壓患者需要控制鹽分攝取，而大腸麵線同時包含勾芡湯底、大腸及調味料，對有三高問題的人來說，容易增加飲食管理的難度。

劉怡里表示，糖尿病患者應留意勾芡食物對血糖的影響，高血脂患者需要控制飽和脂肪攝取，高血壓患者則應減少鹽分。她也提醒民眾，平時應避免過量食用內臟類食物，並留意整體飲食搭配，減少長期攝取過多油脂及鈉所帶來的健康負擔。

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