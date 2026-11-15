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冬衣準備好！東北季風接力短暫回暖再急凍 這天冷空氣殺到下探14度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白天起東北季風稍增強，北部及東北部地區稍轉涼。聯合報系資料照
白天起東北季風稍增強，北部及東北部地區稍轉涼。聯合報系資料照

今天清晨鋒面通過，白天起東北季風稍增強，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天至周一東北季風稍增強，大台北、東部及恆春半島多雲到陰局部有短暫陣雨，中南部山區零星降雨，其他地區多雲到晴。北部及東北部地區稍轉涼，20至25度、中部地區18至28度、南部地區19至31度、東部地區20至28度，中南部地區日間仍偏熱，夜晚清晨感受較涼。

他說，周二東北季風減弱，北海岸、東部地區及恆春半島多雲局部有短暫雨，其他地區多雲到晴。晚間新一道鋒面逐漸接近，華南地區水氣逐漸移出。北部及東北部氣溫回升，北部地區約19至27度、中部地區約19至28度、南部地區約19至30度、東部地區約20至27度，夜晚清晨各地仍偏涼。

周三鋒面通過、東北季風再增強，黃國致表示，北部及東部地區中午起降雨增多，轉陰時多雲局部短暫陣雨，中南部山區及恆春半島多雲零星有雨，其他地區多雲偶晴。北部及東北部轉涼，高溫23至25度、中部地區25至26度、南部地區27至30度、東南部地區25至28度。夜晚清晨北部地區低溫18度、中部地區17至20度、南部地區18至21度、東部地區18至22度。

周四至周五受東北季風影響，周四桃園以北、東部、恆春半島及中南部山區陰時多雲局部有短暫雨，其他地區多雲偶晴。周五水氣減少，雨區縮小、降雨較為趨緩。氣溫方面嘉義以北及宜花地區再轉涼偏冷，北部及東北部地區高溫18至21度、中部地區20至23度、南部地區24至28度、東南部地區24至25度。夜晚清晨北部地區低溫15至16度、中部地區14至18度、南部地區18至20度、東部地區15至20度。各地皆明顯降溫，夜晚清晨空曠地區及近山區處氣溫有機會在更低一些些，可以先行準備保暖衣物。

周六東北季風稍減弱，北海岸、東部及恆春半島多雲局部有短暫雨，其他地區多雲到晴。白天各地高溫略回升2度，但整體仍感受較涼且偏冷，留意保暖。

周三起隨東北季風增強，北部海域、台灣海峽，東部海域及恆春半島沿海風浪將增強，海邊活動及海上作業注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 低溫 恆春

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