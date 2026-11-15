首屆佩利瓦尼安國際指揮大賽 19歲新銳鄭勝豪獲首獎

歷經全球預選、雙鋼琴初賽及5輪樂團實戰淘汰賽，19歲音樂新銳鄭勝豪獲得首屆佩利瓦尼安國際指揮大賽首獎，並獲觀眾獎及樂團獎共3項大獎。

佩利瓦尼安國際指揮大賽（Pehlivanian International Conducting Competition, PICC）由知名指揮家喬治．佩利瓦尼安（George Pehlivanian）創辦，並擔任藝術總監。該大賽主打「無年齡上限」，吸引來自世界各地的職業指揮家與樂壇新秀同場競技，競爭極為激烈。駐奧地利大使劉玄詠也親赴現場為台灣參賽者加油打氣。

總決賽今天凌晨在斯洛維尼亞布萊德節慶音樂廳登場，鄭勝豪挑戰捷克作曲家德沃札克第九號交響曲「新世界」中的「第二樂章」及「第四樂章」，表現穩定出色，抱回首獎及5萬美元（約新台幣164萬元）獎金，也榮獲觀眾獎（Public Prize）及樂團獎（Orchestra Prize）共3項大獎。

鄭勝豪目前就讀台北藝術大學音樂系1年級，主修鋼琴、副修聲樂，奪冠不僅為他敲開國際樂壇的大門，也讓世界再次看見台灣青年音樂家的實力。鄭勝豪今天接受中央社記者線上專訪時表示，得獎是繼續精進自我的起點，「說也奇怪，我平常是很容易緊張的人，但我今天站上去指揮台，特別冷靜，心裡面只想著音樂。」

鄭勝豪分享，當他抽到德沃札克第九號交響曲「新世界」時內心糾結了一下，「這首交響曲結尾很安靜，比起另外兩首貝多芬、柴可夫斯基的交響曲的熱鬧華麗，相對來說比較不出色，但我覺得我就是盡我所能穩住，用我的音樂感動樂團團員，也感動正在聆聽的觀眾。」

鄭勝豪曾連續兩年獲選NSO國家交響樂團、台積電文教基金會與北藝大合作的「TSMC x NSO x TNUA樂無界教育計畫」呂紹嘉指揮大師班，多次隨NSYO國家青年交響樂團參與巡演，累積了紮實的實戰經驗。鄭勝豪表示，非常感謝NSO、台積電文教基金會及北藝大支持，感謝指揮大師呂紹嘉指導。

鄭勝豪提到，這次望春風文化藝術基金會董事長陳秀麗贊助了大賽旅費，執行長歐慕義也到場全程陪伴，「讓我專心準備大賽。」鄭勝豪也感謝父親指揮家鄭立彬、母親大提琴家陳瑾平，「我從小就想當指揮，我爸就是我的偶像，16歲爸爸開始認真教我指揮，分享的音樂理念與思考方式，對我有很大幫助。」

鄭勝豪還說，要特別感謝NSYO國家青年交響樂團這個溫暖的大家庭，「大家每天熬夜守著直播為我加油打氣，真的讓我非常感動，也給了我很大的力量。」

鄭勝豪表示，音樂對他來說是一個「歸屬感」，「從我在媽媽肚子裡就一路接觸孕育到現在，對我非常重要。」鄭勝豪也說，音樂治癒了他，「在我不開心的時候、在我徬徨的時候，可以讓我有動力繼續往前走，不管將來會不會是職業，只要有音樂陪伴，我的人生就很滿足。」

鄭勝豪的父親鄭立彬今天接受中央社記者專訪時表示，非常高興鄭勝豪能有好的成績，兒子確實有與生俱來的音樂天賦，「鄭勝豪在北藝大主修鋼琴、副修聲樂，但對指揮充滿濃厚興趣，一直跟著我不務正業。」鄭立彬也說，得獎有了好的開始，「但未來的路還很長，還要繼續努力。」