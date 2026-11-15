吳德榮：本週2波東北季風 19日起低溫探12度

氣象專家吳德榮表示，今、明兩天受東北季風影響，迎風面有短暫雨；18日下午又一波鋒面報到，19、20日接著另一波東北季風影響，且冷空氣較強，平地最低溫下探至攝氏12度。

中央氣象署表示，今天清晨鋒面仍在通過，各地有局部短暫陣雨，中南部有機會出現雷雨，白天起鋒面離開，降雨減少。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至明天仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，17日東北季風減弱，轉為西晴、東偶局部短暫雨的天氣，氣溫回升；18日下午鋒面報到，天氣轉變，氣溫下降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，19、20日另一波東北季風影響，迎風面仍有局部短暫雨，冷空氣持續約2、3天，明顯轉涼，平地最低溫約12度；21日起東北季風減弱，各地天氣晴朗穩定，氣溫逐日漸升。