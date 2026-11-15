洗衣粉「倒水箱」3個月免刷馬桶？網傳神招藏陷阱：恐傷水箱
近年社群平台出現大量標榜「生活妙招」的短影音，其中有人宣稱「只要把裝滿洗衣粉的塑膠瓶戳洞放進馬桶水箱，3個月不用刷，每次沖水都乾淨發亮」，這樣的秘訣令人眼睛一亮，至今仍廣為流傳。不少網友以為能藉此省下數十元的清潔劑費用，而且不用辛苦刷馬桶，因此躍躍欲試。不過，妙招隨時可能變成壞招，這種網路偏方實際上違背化學常識，長期使用會破壞馬桶內部結構，恐怕得花費數千元更換水箱零件及維修漏水問題。
洗衣粉遇上鈣化尿垢：為何去汙反應等於零？
網路影片指出，清洗馬桶不需要使用專用清潔劑，只需一把洗衣粉，搭配刷子刷洗，就能解決馬桶發黃、發臭的問題。影片還聲稱，只要用塑膠瓶裝滿洗衣粉，在瓶身鑽出2個洞後放入水箱，讓洗衣粉在每次沖水時少量溶解，就能達到自動除垢、防臭的效果。
馬桶內壁累積的頑固黃漬，主要是在尿液分解產生的鹼性環境下，鈣、鎂離子與碳酸根、磷酸根結合沉澱，進而形成難溶性的無機鈣鹽，例如碳酸鈣、磷酸鈣等尿石與水垢。這些沉澱物在鹼性環境下無法溶解，而市面上常見的洗衣粉呈鹼性，無法與其產生反應並去除汙垢。使用者沖水後看似「乾淨清新」，其實只是洗衣粉中的香精短暫掩蓋異味，馬桶底層的汙垢依然存在。
長期浸泡鹼性液體加速止水閥脆化 水箱漏水恐花數千元維修
如果只是無法徹底除垢，其實還不算太大的問題，但將裝滿洗衣粉、鑽有孔洞的塑膠瓶長期放置在水箱內，可能對水箱零件造成化學侵蝕。洗衣粉在冷水中的溶解速度有限，未完全溶解的顆粒會沉積在水箱底部，而洗衣粉溶解於水後，則會形成鹼性液體。
橡膠止水閥、浮球閥及橡膠密封圈等橡膠材質的水箱零件，長期浸泡在鹼性液體中，會受到侵蝕，容易出現硬化、脆化，甚至變形、破裂等情況，進而導致馬桶水箱漏水。若長期忽視，不僅浪費水，還得請專業水電師傅到府更換水箱零件，維修費用動輒數千元，最終得不償失。
頑固尿石須靠弱酸溶解 洗衣粉特性與馬桶清潔禁忌
清除頑固尿垢與鈣化水漬，需要利用「酸鹼反應」，使用含有酸性成分的馬桶清潔劑，透過酸性液體溶解碳酸鈣並使其轉化，去除堅硬的黃漬。洗衣粉的去汙效果主要在於乳化油脂與分解蛋白質，因此更適合用來清洗衣物，不適合用於清潔馬桶。
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文章授權轉載自《香港01》
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