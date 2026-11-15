高雄昨晚雷雨狂炸 專家：達短時豪雨門檻 深秋罕見強降雨現象

鋒面正在通過台灣，昨天中南部降雨明顯，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，因為發展較好的雲雨區從海峽中南部移入，尤其是昨晚移入高雄沿海的雷雨胞，為高雄市區帶來頗大的雨量。高雄小港的最大10分鐘雨量一度達到25.0毫米，最大1小時雨量一度達到86.5毫米，最大3小時雨量也一度達到132.5毫米，都有來到短時豪雨的門檻，以深秋季節的南部來說算是相當少見的強降雨現象。

他說，昨晚到今晨比較強的降雨大概剩下屏東、恆春半島，其他地方在清晨前也還是有局部短暫陣雨的機會，但是整體雨勢已經明顯趨緩。今天、明天將是東北季風影響的天氣，中高層則是槽後較乾的空氣通過，因此降雨會比較集中在迎風面的地形上，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮一帶有短暫陣雨，其他地方為多雲或有陽光天氣。

由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，中央氣象署今天上午6時40分解除大雨特報，解除大雨：台中市山區、南投縣山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。