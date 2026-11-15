高屏5縣市大雨特報 鋒面通過東北季風接力報到 周三明顯降溫

鋒面通過，易有短延時強降雨，高雄市已有局部豪雨發生，中央氣象署發布大雨特報，今天高屏地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

中央氣象署表示，昨晚起至今晨鋒面水氣逐漸通過，西半部仍要留意偶有較明顯雨勢。今天鋒面通過，水氣逐漸減少，新竹以南天氣恢復較穩定以多雲到晴為主。東北季風增強，大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，明晚基隆北海岸及宜蘭地區亦有局部較大雨勢機率。

氣溫方面，今天北部及宜花地區高溫約22至24度，中南部及台東白天高溫約25至28度，夜晚清晨各地低溫在21至23度左右。澎湖晴時多雲，23至26度；金門多雲時晴，21至25度；馬祖多雲，20至22度。

明天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

周二東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周三鋒面通過及東北季風再增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼；北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

周四至周六東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周日起東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍稍涼；下周日、下周一各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，下周二水氣稍增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。