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冬天竟然打雷 高雄、屏東雷雨交加 氣象專家曝3大肇因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鋒面通過，不但全台有雨，高雄的左營、前鎮、林園及鼓山等地，以及屏東的東港新園及南州等地，都有監測到雷雨的訊號。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
鋒面通過，不但全台有雨，高雄的左營、前鎮、林園及鼓山等地，以及屏東的東港新園及南州等地，都有監測到雷雨的訊號。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

昨天受鋒面通過影響，天氣轉趨不穩定。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，不但全台有雨，高雄的左營、前鎮、林園及鼓山等地，以及屏東的東港新園及南州等地，都有監測到雷雨的訊號。

冬天會發生像雷雨這樣顯著的天氣現象，他說，最主要的原因就是，環境大氣仍然存在足夠的水氣與不穩定條件，使得雲層產生強烈的垂直對流。

中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，高雄市已有局部豪雨發生，今天高屏地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

冬季發生雷雨的肇因，林得恩分析常見的3種情況。第1，就是鋒面通過：當冷鋒通過台灣時，冷空氣推進至暖濕空氣的下方，使得暖空氣快速抬升。如果，此時大氣不穩定，加上水氣又相當充足，就可能形成積雨雲，造成閃電及雷聲，並常易伴隨著瞬間強勁陣風發生。顯然，本次雷雨是屬第1類型肇因所致。

他表示，第2，冷空氣南下，遇到相對溫暖的海面：這是台灣冬季發生雷雨的重要原因之一。當大陸冷高壓南下，帶來較冷的空氣。冷空氣經過相對溫暖的東海、台灣海峽或西北太平洋。海面將熱量及水氣傳遞給低層冷空氣。空氣受熱、增濕後向上發展，形成積雨雲；當雲內冰晶、霰粒及水滴碰撞，產生電荷分離，就可能出現閃電及雷聲。

第3，高空冷心低壓或寒潮造成大氣不穩定。他說，有時地面氣溫不高，但高空的氣溫非常低，造成上下層溫差擴大。當低層有水氣、高層又有冷空氣時，也容易形成垂直對流，使得雲層向上垂直發展，甚至形成雷雨現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 屏東 高雄

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