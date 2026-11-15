凍漲13年！國道基金財務吃緊 擬漲通行費

隨多個國道重大工程陸續啟動，國道基金財務壓力持續升高。由於國道通行費已十三年未調，且是國道基金主要來源，立法院預算中心估算，國道基金明年起待編預算超過四千億元，其中六成仰賴舉債，行政院為此要求交通部，研析通行費率調整機制，以維護國道基金穩健。高公局表示，正在研議中，今年底會將費率評估報告提報交通部。

行政院在一九九四年核定設立「國道公路建設管理基金」，主要用於國道的新建、拓寬、設施改良、維護管理，其中國道通行費是收入來源的大宗，占七成左右。目前橫向國道均不收費，其餘每日廿公里免費里程，超過者，隨車種不同，每公里介於一點二至一點八元之間。

隨著近幾年多項國道工程陸續啟動，也讓國道基金支出跟著增加。根據高公局統計，目前光就國道七號、國一甲線及國一楊梅至頭份拓寬等三大工程，再加上國五銜接蘇花改、國一后里至大雅段拓寬，預定支出就超過四千億元。由於國三增設桃園八德交流道等二項已核定工程，約一五一億元尚未納入計算，未來實際需要資金缺口可能更多。

根據立法院預算中心報告評估，國道基金自二○一九年底起就出現流動性不足狀況，其中債務餘額預計由去年底的一四二○億元，逐年增加至明年底預計一七二○億元，增幅高達百分之廿一點一三。

報告中也提到，為因應自二○二四年起陸續推動的多項國道重大新興專案建設經費需求，以及現有乙類公債一四二○億元將於二○二八至二○三三年陸續屆期，需要開始籌措還錢，估高公局明年起舉債總金額三二七○億元。報告中也強調，國道基金專案計畫明年度（含）以後，待編預算數逾四千億元，且約六成仰賴舉債支應，又面臨公債集中屆期的壓力，應盡速依照政院意見，研析通行費率調整機制。

交通部高速公路局副局長彭煥儒解釋，國道七號及楊梅到頭份拓寬工程都將各耗費約一千多億元，再加上國道一號甲線、國道五號銜接蘇花改及后里到大甲拓寬工程，總投入經費約四千億元，大型工程密集興建中，才決定以舉債方式推動。