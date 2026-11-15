快訊

遭抹黑到東發號「白吃白喝」 蔣萬安競辦提告北市議員許淑華

聽新聞
0:00 / 0:00

河好如初／布袋蓮變淨水幫手 AI助攻河川教育

聯合報／ 記者陳美萍／台中報導

一株經常被視為河川汙染元凶的布袋蓮，能不能搖身變為淨水幫手？拿下第二名的「淨水蓮盟」團隊、東華大學學生邱湘庭表示，團隊嘗試將布袋蓮製成生物炭，再以模擬氨氮廢水測試，透過儀器檢測水中氨氮濃度的變化，驗證生物炭的淨水效果。

不過，從構想到實作並不容易。邱湘庭表示，布袋蓮收集後，必須經過燃燒才能製成生物炭，但燃燒過程可能產生煙霧，團隊一直找不到合適的處理場地，成為專案推動的一大挑戰。

「志同道河」團隊則將ＡＩ運用在河川教育上。台北市立大學學材系李承翰表示，團隊兩度走訪推動新北中和區瓦磘溝河川教育的綠書店，發現書店雖然累積了豐富的實體教育活動，卻缺少數位工具，讓更多民眾參與其中。

政大科智所碩二學生陳鴻杰表示，書店曾委託外部團隊開發LINE Bot等數位互動體驗，然而經費卻高達五十至一百萬元。不過透過ＡＩ工具，可大幅降低數位開發的門檻。中秋節當晚工作到凌晨一時，動輒數十萬元的數位互動服務，只花十分鐘就完成初步雛形。

東海大學國貿系林秭彤說，預算幾乎用完，部分支出甚至得由成員自掏腰包補足。從聯繫廠商、找資源到處理經費，每個人都身兼數職，只為讓作品順利完成。

東海大學國貿系陳重嘉沒有相關工程背景，從零開始學。他表示，第一次切割鐵架、組裝設備，大家一邊摸索，一邊請教機械工程領域的指導老師，也尋求廠商協助。

東海大學景觀系王宥涵則說，最珍貴的成果不只是走進決選，而是在最辛苦的時候，還有人願意留下來，和夥伴一起撐到最後。這趟旅程不只學會技術，更學會合作與承擔。

布袋蓮 教育 河川汙染

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

從「願意學」到「被看見」：PBL、遊戲化及AI適性支持的教學實踐

看見藥師／胡廷岳 投入社區公益衛教 環島演講教長輩減藥

AI太聰明搶老師飯碗？專家：能成為得力助手 讓教師回歸教育初心

新北攜手國北教大成立AI教育學術辦公室 分享AI支持教學減輕行政負擔

相關新聞

國道工程進度延宕經費飆 基金財務雪上加霜

國道重大建設接連推動，工程延宕卻讓經費不斷攀升。根據立法院預算中心評估報告指出，國道七號及國道一號后里至大雅拓寬工程進度雙雙落後，連帶推升建設成本，使原已財務吃緊的國道基金雪上加霜。

癌藥基金明年再挹注60億 拚加速給付

癌症新藥基金上路逾一年，雖加速新藥納入給付，但癌友自費負擔仍沉重。台灣癌症基金會日前公布調查，逾半數癌友治療期間仍須自費購藥。衛福部長石崇良昨宣布，癌症新藥基金明年將再挹注六十億元，加上前兩年投入的一百億元，三年累計達一六○億元，盼加速癌症新藥給付，減輕癌友經濟負擔。

居家醫療缺口 85歲患者被迫「末期漂流」

八十五歲林先生因肺炎住院，經治療後病情逐漸穩定，沒想到出院才是難題的開始。住院期間，他的身體功能持續退化，出現譫妄、行動困難，連吃東西都容易嗆到，年邁妻子根本無力照顧。肺炎治好了，卻不符合繼續住院條件，返家又缺乏照顧人力，只能在醫院與長照體系間反覆奔波，成為「末期漂流」的縮影。

河好如初／布袋蓮變淨水幫手 AI助攻河川教育

一株經常被視為河川汙染元凶的布袋蓮，能不能搖身變為淨水幫手？拿下第二名的「淨水蓮盟」團隊、東華大學學生邱湘庭表示，團隊嘗試將布袋蓮製成生物炭，再以模擬氨氮廢水測試，透過儀器檢測水中氨氮濃度的變化，驗證生物炭的淨水效果。

凍漲13年…國道通行費整體檢討 賀陳旦籲：取消優惠里程

國道通行費凍漲十三年，高公局鬆口年底將提報費率評估至交通部。對此，前交長賀陳旦表示，過去交通主管為討好民眾推出國道廿公里免費優惠的政策，卻干擾國道容納中、長程車輛的量能，通行費已逾十年未調整，如今也應視平假日、連假、時段性等重新檢討。

河好如初／太陽能浮台淨化水庫 學生創意奪冠

「這個活動讓更多關注於河川的人，有經費和機會從事河川永續活動。」東海大學國貿系的王宥涵和林秭彤，在作品獲得河好如初設計思考決選第一名後高興地表示。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。