河好如初／布袋蓮變淨水幫手 AI助攻河川教育

一株經常被視為河川汙染元凶的布袋蓮，能不能搖身變為淨水幫手？拿下第二名的「淨水蓮盟」團隊、東華大學學生邱湘庭表示，團隊嘗試將布袋蓮製成生物炭，再以模擬氨氮廢水測試，透過儀器檢測水中氨氮濃度的變化，驗證生物炭的淨水效果。

不過，從構想到實作並不容易。邱湘庭表示，布袋蓮收集後，必須經過燃燒才能製成生物炭，但燃燒過程可能產生煙霧，團隊一直找不到合適的處理場地，成為專案推動的一大挑戰。

「志同道河」團隊則將ＡＩ運用在河川教育上。台北市立大學學材系李承翰表示，團隊兩度走訪推動新北中和區瓦磘溝河川教育的綠書店，發現書店雖然累積了豐富的實體教育活動，卻缺少數位工具，讓更多民眾參與其中。

政大科智所碩二學生陳鴻杰表示，書店曾委託外部團隊開發LINE Bot等數位互動體驗，然而經費卻高達五十至一百萬元。不過透過ＡＩ工具，可大幅降低數位開發的門檻。中秋節當晚工作到凌晨一時，動輒數十萬元的數位互動服務，只花十分鐘就完成初步雛形。

東海大學國貿系林秭彤說，預算幾乎用完，部分支出甚至得由成員自掏腰包補足。從聯繫廠商、找資源到處理經費，每個人都身兼數職，只為讓作品順利完成。

東海大學國貿系陳重嘉沒有相關工程背景，從零開始學。他表示，第一次切割鐵架、組裝設備，大家一邊摸索，一邊請教機械工程領域的指導老師，也尋求廠商協助。

東海大學景觀系王宥涵則說，最珍貴的成果不只是走進決選，而是在最辛苦的時候，還有人願意留下來，和夥伴一起撐到最後。這趟旅程不只學會技術，更學會合作與承擔。