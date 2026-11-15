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河好如初／太陽能浮台淨化水庫 學生創意奪冠

聯合報／ 記者陳美萍徐柏棻／台中報導
「河好如初」設計思考工作坊決選14日於東海大學舉行。記者蔡宗儒／攝影
「河好如初」設計思考工作坊決選14日於東海大學舉行。記者蔡宗儒／攝影

「這個活動讓更多關注於河川的人，有經費和機會從事河川永續活動。」東海大學國貿系的王宥涵和林秭彤，在作品獲得河好如初設計思考決選第一名後高興地表示。

由東海大學、清華大學、聯合報系文化基金會及聯合報合辦的「河好如初」設計思考工作坊已舉辦三屆，今年六月在清華大學參加河好如初設計思考的入圍隊伍，經過半年來的醞釀和著手進行，昨天帶著成果到東海大學參加決選。

第一名是東海大學的「生境福臺」，透過六角形的太陽能動力浮台過濾水庫水質；第二名是東華大學、暨南大學、宜蘭中學、慧燈中學的「淨水蓮盟」，將布袋蓮製成生物炭後，吸附畜牧廢水中的重金屬；第三名是政大、台北市大、台北醫大、台北科大、實踐大學及淡江中學的「志同道河」，利用ＡＩ整合全國河川活動，結合獨立書店，做成河流教育平台。前三名隊伍將可分別獲得五萬、三萬、二萬元獎金。

清大、元培醫事科大、苗栗農工同學組成的「河你在一起」隊結合了本地生、越南生及印尼生。他們原計畫透過東南亞傳統歌舞把人潮帶到河流附近，增進人河連結，但考量安全及效益，修正為將河川教育設計成桌遊帶進國小校園，並透過對東南亞外籍生的訪談，讓外籍生對台灣河川保育產生共鳴，並將台灣的河川保育經驗帶回自已國家，獲得優選。

決選評審包括清華、中興、東海、逢甲、暨南、明志科大等大學老師，及台中市水利局主任秘書林志鴻，評審老師數與受評學生數一比一，堪稱生師比最低，資源最豐富的一場活動。暨南大學特聘教授蔡勇斌和逢甲大學助理教授林秉賢也分享永續循環農業及社區水環境教學的經驗。

「簡單的事一直做，就不簡單。」東海大學研發長林惠真說，水議題只是引子，大家都累積一點點，社會才會不斷進步。清大分析與環境科學所長周秀專表示，各組作品雖有不夠周延之處，但瑕不掩瑜，未來仍能持續推動。

聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報系希望扮演教育、轉譯、影響政策的角色。明年七月的第四屆河好如初設計思考工作坊將改為三天兩夜，也歡迎各大學的學生報名。

東海大學「生境福臺」團隊脫穎而出，獲得第一名。由台中市水利局主秘林志鴻（右一）頒發獎助金。 記者蔡宗儒／攝影
東海大學「生境福臺」團隊脫穎而出，獲得第一名。由台中市水利局主秘林志鴻（右一）頒發獎助金。 記者蔡宗儒／攝影

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