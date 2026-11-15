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統整獼猴、野豬出沒熱點 林保署通報平台上線

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台灣獼猴近年頻繁進入農地、部落及聚落，造成果樹農作損失，甚至入侵民宅，農業部林業及自然保育署為此建置「人獸共域管理通報平台」，民眾只要發現獼猴、野豬出沒或農作受損都可上網登錄，協助政府搜集資料作為管理參考，降低人獸衝突。

林保署指出，平台持續搜集野生動物活動熱點、危害情勢及農損資料，作為經營管理參考，有利提供後續防治。

台東近年猴害情形日益嚴重，過去熱區集中在東河鄉登仙橋及卑南鄉一帶，如今擴及其他地區。猴群除吃釋迦、柑橘、香蕉，連金針花及已套袋釋迦也啃食；成功鎮八嗡嗡地區更曾發生鳳梨園遭猴群大規模侵害，農民心血付諸東流，農民試過多種驅趕方式，縣府也補助架設電圍網，但成效有限。

林保署表示，野生動物與人類活動範圍重疊，但缺乏完整的損失紀錄及科學數據。新建置的人獸共域管理通報平台開放民眾、遊客及農民參與，一旦發現獼猴、野豬出沒，甚至是足跡、排遺、翻土痕跡，都可上網登錄。但也強調，平台並非緊急通報管道。若野生動物已危及人身安全，民眾仍應向公所或縣市政府尋求協助。

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