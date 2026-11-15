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河好如初／64位專家 盤點台灣73個水議題

聯合報／ 記者陳美萍徐柏棻／台中報導

聯合報系文化基金會及聯合報攜手東海大學、清華大學推動「河好如初」，規畫每年推出水議題民意調查。這次向六十四位學者、專家及相關領域工作者發出問卷，回收後整理出七十三項水議題，作為後續民調及政策倡議的基礎，希望讓專業觀點透過媒體轉譯，成為民眾看得懂、政府能參考的公共議題。

這次問卷涵蓋全台十四個縣市、六十四位學者專家、歸納出七十三道和水相關議題，參與者以公務體系及學術研究機構為核心，也納入ＮＧＯ及曾參與河好如初工作坊的青年。

議題分為五大面向，分別是水風險、水資源、水治理、水教育及水文化，其中水風險與水資源最受關注，合計超過半數。

水風險包括極端降雨、乾旱、水泥化及新興汙染物；水資源則涉及自來水管線漏水、水庫清淤、枯旱調度及水價合理性。

水治理關注跨縣市流域整合、經費與制度能否持續；水教育及水文化則涵蓋溪流環境教育、河川歷史與地方記憶。

議題也呈現出南北差異，北部學者關注水政策、法制及科技；中部專家關心大甲溪、大安溪、烏溪的整治；南部專家關心工業及畜牧對水的汙染。

長期投入水中汙染物分析及環境健康研究，也透過環境教育與跨領域合作，推動環境科學實踐的清華大學分析與環境科學研究所所長周秀專表示，我們的目的是希望環境更好，終極目標是推動政策、讓民眾看得懂，政府推得動。

聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報系未來每年會針對水議題推出大型民調，藉此影響政策，促成改變。

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