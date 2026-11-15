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凍漲13年…國道通行費整體檢討 賀陳旦籲：取消優惠里程

聯合報／ 記者胡瑞玲孟嘉美／台北報導

國道通行費凍漲十三年，高公局鬆口年底將提報費率評估至交通部。對此，前交長賀陳旦表示，過去交通主管為討好民眾推出國道廿公里免費優惠的政策，卻干擾國道容納中、長程車輛的量能，通行費已逾十年未調整，如今也應視平假日、連假、時段性等重新檢討。

針對國道分流問題，賀陳旦認為以價制量是方法之一，可評估實施「擁擠稅」，駕駛於尖峰時段行駛至特定區域時，除了通行費外，還要額外負擔費用。目前新加坡已在多年前就成常態實施，近年歐美國家，如倫敦、紐約也逐步實施此方式。

現行國道通行費採計程收費，小型車每公里一點二元、大型車一點五元、連結車一點八元。每日、每車，前廿公里免費，行駛超過兩百公里，享長途折扣費率七五折。

隨國道基金財務壓力持續升高，行政院要求交通部研析通行費率調整機制，高公局將於年底前，提報費率評估報告。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，國道通行費設定牽動都會區及周邊郊區整體交通發展。近年來，都會區房價驚人，不少人改住郊區，以通勤換取較合理房價，未來這類通勤車主將承擔較高通行費率，變相處於居住與交通雙重弱勢。而台灣軌道及公共運輸在都會區內皆已達相當程度的發展，可研擬取消現行廿公里免費通行優惠。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，國道廿公里免費優惠吸引短程車輛上國道，增加交通負荷，對支付全額通行費的中長程用路人也不公平，建議取消優惠。若擔心民眾反彈，可採漸進方式，先從連假疏運期間取消，再逐步擴大至平、假日尖峰時段。

下一代人本交通促進會公關長丁冠惟表示，連假國道雖實施高乘載管制，但私人運具仍大量湧入，主因是未透過持車及尖峰運輸成本有效分流車輛，才使國道「紫爆」狀況頻傳。他支持提高短程通行費，以價格抑制車流，並強化觀光景點的大眾運輸及接駁服務，提高民眾搭乘意願。

針對連假差別費率規畫，高公局表示，持續蒐集各界意見，研擬各種可行方案，擇適當時機推動。

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