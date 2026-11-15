居家醫療缺口 85歲患者被迫「末期漂流」

八十五歲林先生因肺炎住院，經治療後病情逐漸穩定，沒想到出院才是難題的開始。住院期間，他的身體功能持續退化，出現譫妄、行動困難，連吃東西都容易嗆到，年邁妻子根本無力照顧。肺炎治好了，卻不符合繼續住院條件，返家又缺乏照顧人力，只能在醫院與長照體系間反覆奔波，成為「末期漂流」的縮影。

台灣社會福利總盟昨舉辦「二○二六台灣社區整合照顧研討會」，台北市立聯合醫院前總院長黃勝堅指出，林先生的遭遇並非個案，近年衛福部雖積極推動居家醫療，但現行居家醫療政策破碎，且給予投入醫師的誘因不足，使其量能近十年來明顯萎縮。

根據過去調查資料顯示，使用長照服務的重度失能者中，有八成九未使用居家醫療，極重度失能者也有七成未使用。政府訂定二○三五年責任醫師涵蓋率達七成目標，目前卻僅四成三，凸顯居家醫療服務仍有相當大的缺口。

黃勝堅表示，現行醫療與長照服務缺乏整合，家屬被迫自行聯繫醫院、居家護理及長照人員，形同充當病人的「個案管理師」。衛福部今年七月雖推動復健病房試辦計畫，嘗試銜接醫療與照顧資源，但僅限中風病人，對於不需入住急性病房、返家卻無人照顧的末期患者，仍缺乏適當安置場所。

奇美醫院院長林宏榮表示，醫護人力流失、病房開床不足，加劇急診壅塞，也讓「末期漂流」的患者面臨「入口阻塞」困境。這群人因疾病反覆發作，經常往返醫院，即使病情惡化需要住院，也可能因病床不足滯留急診。醫學中心每天都有數十名類似患者，反覆經歷住院、出院、再住院，卻始終難以真正康復。

黃勝堅說，台灣正邁入「多死社會」，預估二○五○年每年死亡人數將達卅萬人，政府應為這群「末期漂流」患者找到能安心走完生命最後一程的「最終的家」。

衛福部長石崇良表示，年底前將啟動「共生之家」試辦計畫，鎖定中、重度失能且有居家醫療或安寧照顧需求者，在全台十二個區域試辦，每處最多收案六人，結合居家醫療、安寧照顧等專業人力，並由家屬投入一定時間照顧、志工協助，為無法返家、也不需長期住院的病人有另一種選擇；衛福部醫事司長劉越萍也說，未來將強化病人自主與安寧緩和，短期內不支持安樂死，但開放公共討論。