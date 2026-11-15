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癌藥基金明年再挹注60億 拚加速給付

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導

癌症新藥基金上路逾一年，雖加速新藥納入給付，但癌友自費負擔仍沉重。台灣癌症基金會日前公布調查，逾半數癌友治療期間仍須自費購藥。衛福部長石崇良昨宣布，癌症新藥基金明年將再挹注六十億元，加上前兩年投入的一百億元，三年累計達一六○億元，盼加速癌症新藥給付，減輕癌友經濟負擔。

石崇良表示，政府二○二五年成立癌症新藥基金，連兩年投入一百億元，明年將再挹注六十億元，讓具療效的新藥及早進入給付體系，賴清德總統還承諾「用多少、補多少」，持續朝癌症標準化死亡率降低三分之一的目標邁進。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌藥基金近二年已縮短病友等待新藥的時間，協助超過四千個家庭，明年加碼六十億元，有助擴大給付範圍，但增加預算之外，更應提高基金使用率，加速新藥審查及給付，因為對癌友而言「時間就是生命」，若等到病情惡化才取得新藥，恐錯失治療時機。

蔡麗娟說，目前仍有不少新藥未納基金或健保給付，經調查，逾半癌友每月須自費約五萬元，負擔沈重；過去健保資源較集中於患者數多的癌別，部分癌友的需求仍未獲滿足，建議盤點用藥缺口，依臨床需求及治療效益訂定給付優先順序。

不過，癌藥基金雖獲「用多少、補多少」的承諾，財源穩定性仍是一大隱憂。蔡麗娟說，目前基金的經費來源全仰賴公務預算，缺乏法定財源保障，呼籲推動癌藥基金法制化，才能確保基金可長期運作。

此外，癌藥基金屬階段性支持機制，新藥通常先由基金支應二至三年，再依療效評估是否納入健保。蔡麗娟說，政府應提前規畫基金與健保的銜接機制，避免支應期滿後，新藥未轉入健保，使癌友再度面臨高額治療費用，最終經濟壓力而中斷治療。

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