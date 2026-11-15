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國道工程進度延宕經費飆 基金財務雪上加霜

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

國道重大建設接連推動，工程延宕卻讓經費不斷攀升。根據立法院預算中心評估報告指出，國道七號及國道一號后里至大雅拓寬工程進度雙雙落後，連帶推升建設成本，使原已財務吃緊的國道基金雪上加霜。

根據高公局規畫，國道七號從國道十號仁武交流道起，往南行經鳥松、鳳山、大寮、小港區，沿臨海工業區東側至南星路，全長約廿三公里，興建總經費約一五○一點七億元，原訂今年上半年動工，但去年底起，鳳寮路段、小港路段、臨海路段招標案接連流標，高公局最後評估將臨海路段拆標趕進度，力拚二○三○年完工。

「國道七號高雄路段計畫」高公局先前已砸下十六億餘元，明年又再編列四十一億餘元國道基金預算，卻遭立法院預算中心批評，受限於土建工程屢遭流標及用地仍未完全購得，工程嚴重延宕、執行進度落後。且因路線優化微調、周邊地價大幅上漲及拆遷補償法規修訂等，總經費增加近百分之十五，飆升至一五○一億餘元。

而明年新編列的「國道一號后里至大雅路段拓寬計畫」及「國道三號中和交通到改善工程」兩計畫，同樣面臨執行率偏低、用地取得與設計發包作業延宕等問題，使經費暴增。

高速公路局副局長彭煥儒表示，國道工程延宕主因是招標屢次流標，而非設計或施工問題。高公局已多次邀集潛在廠商座談，了解投標意願低落原因，並調整招標條件。目前國道一號相關工程已全數完成發包，國道五號銜接蘇花改工程則因東部廠商較少而流標，後續將持續檢討招標條件，盼加速工程推進。

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