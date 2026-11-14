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女董座遭神棍騙走5.16億...精神科醫揭「10年洗腦術」 一步步失去判斷力

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中一名女子自稱佛祖、天尊及唐朝文成公主代言人，利用某知名建商女董座篤信佛教，長達10年詐騙逾5.16億元。圖／AI生成
台中一名女子自稱佛祖、天尊及唐朝文成公主代言人，利用某知名建商女董座篤信佛教，長達10年詐騙逾5.16億元。圖／AI生成

台中一名女子自稱佛祖、天尊及唐朝文成公主代言人，利用某知名建商女董座篤信佛教，長達10年詐騙逾5.16億元，身心科醫師、台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，詐騙者往往利用人性的恐懼、欲望及心理脆弱時刻，再透過暗示、情緒操控等方式影響被害者，使其逐漸失去判斷能力，甚至與外界隔絕。

女神棍以蓋廟、神佛需住地氣佳之處及預知股市漲跌等話術，長達10年詐騙逾5.16億元，甚至謊稱前世與女董座及其前夫有特殊關係，誘使對方交付鉅款、豪宅及公司股權。檢方查出，詐得款項遭用於購買豪宅、藍寶堅尼跑車及名牌精品，近日依詐欺等罪嫌起訴謝女及共犯。

王仁邦說，造成這樣狀態的可能性很多，通常一般被害人會是有宗教背景、熟識之人，又或者被害人受到一些暗示或是影響。另外詐騙者常利用人性的弱點，尤其是恐懼與欲望，在被害者心理、情緒較脆弱時趁虛而入。

王仁邦表示，通常一般公司主管或老闆，在知識及身分地位上也都相當不錯，但是人有不同的面相，也不代表在所有生活面向都能維持相同的判斷力，職場上的決策能力與面對情感、宗教或心理操控時的反應，並不能直接畫上等號。

王仁邦說，詐騙集團常透過要求被害者保密、切斷與親友的討論機會，讓被害者逐漸陷入孤立，最後只能獨自面對詐騙者。因此，平時應與親友、朋友及可信任的人保持聯繫，遇到可疑要求或涉及金錢的事情時，不要急著做決定，應先向身邊的人討論、求證。

他建議，若發現自己或親友出現被孤立情況，應及早尋求專業協助，透過精神科醫師或心理師評估與諮商，避免心理困境持續擴大。

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