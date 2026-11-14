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彰基護理師離職率降至5.9％歷史新低 總院長陳穆寬：公義對待員工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，邀請員工、眷屬及教會夥伴超過2000人參加。圖／彰基提供
彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，邀請員工、眷屬及教會夥伴超過2000人參加。圖／彰基提供

全台各大醫院面臨護理師人力荒，擁有4千多名護理師及1千多名醫師的彰基醫療體系，護理師離職率卻降至5.9％，創歷史新低，幾乎是全台醫學中心最低。總院長陳穆寬強調，除了醫療專業與工作環境，醫院要先以公義對待員工，才能照顧好病人。

彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，邀請員工、眷屬及教會夥伴超過2000人參加，透過爵士音樂、美食市集及各項活動，讓平日忙於照顧病人的醫療同仁，暫時卸下工作壓力，與家人共享歡樂時光。

總院長陳穆寬表示，彰基130周年除了舉辦多場國際醫學研討會，展現醫學中心的學術影響力，也特別規畫連結總院及8家分院的自行車活動與音樂會，讓員工在工作之餘能兼顧身心靈健康。

陳穆寬說，醫療工作壓力大，醫院應先以公義對待員工，不能只要求員工付出，更要用實際行動照顧員工，有盈餘就應提高薪資待遇，並提供文康活動，讓同仁感受到被尊重與關懷，彰基護理師離職率降至5.9％，創歷史新低，幾乎是全台醫學中心最低，就是最好證明。

彰基董事長兵政隆表示，舉辦爵士音樂節，希望讓同仁及家人有機會放鬆身心、增進情誼，也讓醫療團隊感受到醫院對長年辛勞的肯定，進一步提升職場凝聚力。

當晚由Ricardo五重奏、黃盟傑三重奏接力演出，2000多人更一起合唱《深深的愛》，傳遞彰基130年來堅持的信仰與切膚之愛精神，最後由歌手王宏恩驚喜登場。院方還準備露營椅、美食券、野餐墊及驚喜好禮，讓員工與家人享受音樂、美食與歡笑。

彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，邀請知名歌手王宏恩驚喜登場，現場熱情的同仁及眷屬高舉雙手應援，現場氣氛熱烈嗨翻。圖／彰基提供
彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，邀請知名歌手王宏恩驚喜登場，現場熱情的同仁及眷屬高舉雙手應援，現場氣氛熱烈嗨翻。圖／彰基提供

彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，現場有美食市集與驚喜好禮，讓同仁與家人共享溫馨歡樂的音樂美食饗宴。圖／彰基提供
彰基慶祝創院130周年，昨晚在彰化縣立體育場舉辦「彰基130恩典之聲爵士音樂節」，現場有美食市集與驚喜好禮，讓同仁與家人共享溫馨歡樂的音樂美食饗宴。圖／彰基提供

彰基醫療體系護理師離職率降至5.9％，創歷史新低，幾乎是全台醫學中心最低。總院長陳穆寬強調，除了醫療專業與工作環境，醫院要先以公義對待員工，才能照顧好病人。圖／彰基提供
彰基醫療體系護理師離職率降至5.9％，創歷史新低，幾乎是全台醫學中心最低。總院長陳穆寬強調，除了醫療專業與工作環境，醫院要先以公義對待員工，才能照顧好病人。圖／彰基提供

護理師 離職 歷史

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