金城武樹又有難？長榮航空急扣日本樹醫來台診治 要花5年恢復原有顏值

台東縣池上鄉觀光景點「金城武樹」，13年前由長榮航空認養，2014年歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，經救治後，已恢復健康茁壯。但近期經大安森林公園之友基金會委請日本樹木醫山下得男等人診斷，發現不僅現有的支撐鋼索已有明顯鬆弛情形，樹冠輪廓呈現類似 M 字形的缺陷 ，造成不平衡很容易扭斷樹冠，樹醫團隊12日又飛到台東調整、修剪，預估需約 5 年 ，透過適度修整，逐年達成預期的樹形改善目標。

「金城武樹應該是全台灣最被呵護的一棵樹了。」大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷率日本樹醫團隊到台東，再度診斷這棵明星樹。他說，台日合力救治金城武樹，其實背後最重要的目的，是在向國人展示正確種樹與愛樹的觀念與作法，希望正確的觀念與專業逐漸被國人接受，進而讓台灣的樹愈種愈好，真正達成「綠蔭倍增、調適氣候」的目標。

陳鴻楷表示，與其臨時才關心樹木，不如看看金城武樹起死回生的故事，對比數十年來總是一次性的種樹活動，造成「種後不理、生而不養」不負責任的種樹行為，凸顯種樹需要長期的關心和陪伴，從棲地的經營、樹勢的維護、病蟲害防治等面向，都有專業且完整的配套，才能讓民眾享有優質的綠意，真正為人們做出減碳、景觀與氣候調適等貢獻。

這棵坐落在池上鄉伯朗大道上、樹齡逾50年的「奉茶樹（茄苳樹）」，2013年由長榮航空找影星金城武拍攝形象廣告，以多語版本向全球播出，成功讓台東的山海景觀與池上田園風光躍上國際舞台，也帶動國內外旅客實地造訪，至今仍有不少遊客前往朝聖，顯示其觀光效益延續多年。之前每年吸引50萬人次造訪，創造每年5億元觀光產值。

2014年金城武樹歷經車輛衝撞及颱風侵襲倒下，整棵樹一度命危，池上鄉公所與長榮空合作，邀請山下得男及大安森林公園之友基金會組成團隊救治。後來長榮航空認養了金城武樹，與在地鄉親、地方政府一起長期呵護照料。

先前日本樹醫師山下得男已多次前來健檢金城武樹，平時也會收到台灣友人傳過去的現況照片，親自或隔空指導在地的技術團隊梳理解決，如今整棵樹的狀態很健康強壯。但10月間，鄉長林建宏和村長魏榮增發現樹歪了一邊，擔心樹冠不平衡會造成樹再次遭受巨大的威脅，再度緊急打電話給陳鴻楷求援。

山下得男表示，現有支撐金城武樹的鋼索已明顯鬆弛，已重新調整並適度拉緊，以維持支撐效果。同時修剪下垂及過度延伸的枝條，尤其針對朝稻田側生長且明顯下垂的枝條進行適度疏剪與修整，以改善樹冠輪廓及枝條分布 。

至於呈現類似 M 字形的樹冠輪廓，會針對中央向上生長的枝條，適度修剪約 1/3 的枝條量體，其餘枝條則保留並引導持續向上生長，以逐步改善中央與兩側樹冠的高度及比例，修復目前 M 字形樹冠的缺陷。預估要逐步引導樹冠恢復原有樹形與自然的生長姿態，約需5年。

長榮航空表示，認養池上「奉茶樹」至今已邁入第13年，感謝台東縣政府及池上鄉與長榮共同守護，也非常感謝大安森林公園之友基金會及日本樹木醫山下得男先生及其團隊，再度遠從日本到台東為奉茶樹進行專業診療與照護，讓「全台灣最幸福的奉茶樹」持續成長茁壯，帶給池上鄉親及旅人滿滿的幸福感。

長榮航空表示，池上「奉茶樹」被旅客暱稱為「金城武樹」，從當初歷經颱風吹倒後救起，到如今更加茁壯茂盛，成為友善護樹與企業參與地方永續的美好典範。長榮航空秉持取之於社會、用之於社會的精神，期盼透過實際行動發揮拋磚引玉的效果，號召更多企業及民眾共同關懷在地，為環境保育及地方永續發展盡一份心力。