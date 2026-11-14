國家級大雷雨警訊！高雄又咕嚕咕嚕 網嘆：又是打雷又是雨變落湯雞

高雄市今天傍晚接「國家級」大雷雨警訊通知，指高雄將有劇烈雷雨或降雨級瞬間強陣風，時間持續至晚間6時34分；高雄地區從傍晚降下間歇性大雨，雨下不停，有網友哀號「又要穿雨衣倒垃圾了」、「又是打雷又是雨變落湯雞了」。

中央氣象署今天傍晚針對「高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時34分止；氣象署指出受旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流；海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。

高雄地區傍晚下起間歇性大雨，伴隨轟隆隆雷聲，有網友指，高雄又咕嚕咕嚕了，有網友哀號「慘了，來不及收衣」、「雨天不能出門chill了」。

中央氣象署今天傍晚針對「高雄市」發布大雷雨即時訊息。圖／截自中央氣象署