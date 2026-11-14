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中油：平穩物價及照顧民生 下周汽、柴油價格維持不調整

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油。聯合報系資料照
中油。聯合報系資料照

中油公司14日宣布，自16日凌晨零時起，至11月22日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油表示，中東地區原油供應及運輸風險仍高，國際油價高檔震盪。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，11月16日至11月22日台灣中油公司各再加碼吸收2.3元及3.7元，合計汽、柴油各共吸收6.0元及5.8元，國內汽、柴油價格維持不調整。台灣中油公司2月28日至11月15日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約353.6億元。

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