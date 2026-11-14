中油：平穩物價及照顧民生 下周汽、柴油價格維持不調整

11月中旬我國將迎來2波東北季風，氣象署預報18日起中部以北、東北部及東部氣溫將逐漸下降，中醫師指出，天氣由暖轉涼，對鼻子容易刺激者並不友善，常見病人一早打噴嚏、出門又流鼻水，懷疑過敏而至門診就醫，此時關鍵在於打噴嚏時機是在「掀開棉被時，還是走到戶外才出現？」如排除因寢具接觸的過敏性鼻炎，建議民眾揉按5處穴位，減輕季節性鼻炎。

2026-11-14 16:45