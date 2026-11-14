鋒面通過西半部防較大雨勢 下週2波東北季風低溫探15度

氣象署表示，今晚至明天鋒面通過，西半部留意局部較大雨勢，明天、16日東北季風影響，18日有另一波更強東北季風，迎風面有雨，北部19日晚間至20日清晨低溫探15度，降溫將最有感。

中央氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，從今晚到明天，這股鋒面持續通過，各地天氣還是較不穩定，他提醒西半部留意可能會有局部較大雨勢。

明天白天起東北季風增強，影響至16日，王品翔指出，環境水氣將逐漸減少，明天白天桃園以北、東半部可能有短暫雨，山區也有零星降雨，他提醒，明晚到16日清晨基隆北海岸、宜蘭慎防局部較大雨勢。

王品翔表示，17日東北季風減弱，18日至21日還有一波東北季風，降雨仍以迎風面東半部、桃園以北為主。

氣溫部分，王品翔指出，明天、16日北部、宜蘭地區高低溫，約介於攝氏21至23度，其他地區約23到28度，而自17日起預計各地高溫將回升到26至28度。

王品翔表示，18日至21日受到另一波較明顯東北季風影響，北部高溫將從17日26至28度，降到19日、20日不到20度，他提到，19日晚間至20日清晨低溫可能下探約15、16度，「與17日高溫比起來，降幅超過10度」，北部將是最有感。

王品翔指出，中南部、花東低溫約18至20度，也會感受到涼意。