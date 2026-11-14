冷風一吹鼻水就流不停...醫揭不一定是過敏 按「這5穴位」緩解鼻炎

11月中旬我國將迎來2波東北季風，氣象署預報18日起中部以北、東北部及東部氣溫將逐漸下降，中醫師指出，天氣由暖轉涼，對鼻子容易刺激者並不友善，常見病人一早打噴嚏、出門又流鼻水，懷疑過敏而至門診就醫，此時關鍵在於打噴嚏時機是在「掀開棉被時，還是走到戶外才出現？」如排除因寢具接觸的過敏性鼻炎，建議民眾揉按5處穴位，減輕季節性鼻炎。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀指，若民眾是在整理寢具、接觸寵物後，才出現反復鼻癢、連續打噴嚏、流清鼻水，甚至連眼睛都發癢想揉，則需懷疑為過敏性鼻炎；如為吹到冷風、聞到香水或菸味才開始鼻塞、流鼻水，鼻子及眼睛卻較少出現搔癢症狀，則需懷疑為非過敏性鼻炎，不過，民眾也可能同時出現過敏、非過敏的鼻炎症狀。

林舜穀建議，民眾可先從最常發作的情境著手改善鼻炎，如整理床舖容易打噴嚏，可嘗試定期清洗寢具，減少床邊灰塵；若為出門吹風就流鼻水，可試著配戴口罩，減少冷風直接刺激。此外，研究顯示，按壓五處特定穴位，可減輕因花粉過敏導致的季節性鼻炎症狀，與對照組相比，每天按壓20分鐘者，可鼻炎症狀及相關生活品質明顯改善。

五處穴位分別為印堂穴、迎香穴、風池穴、合谷穴、曲池穴。林舜穀指出，印堂在兩眉內側端的正中央；迎香在兩側鼻翼外緣中點同高的鼻唇溝；風池在後腦勺下方、頸後兩條肌肉之間的左右凹處；合谷在手背，靠食指掌骨中段的拇指側，可用另一手的拇指輕揉；曲池位於彎曲手肘後，再摸肘橫紋靠拇指側末端的凹處。居家可先用指腹輕揉，以舒服、不痛為原則。