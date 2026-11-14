她13歲罹罕見胰臟癌...腹部留23公分疤痕 不阻歌手夢「盼像TWICE一樣」

23歲的鹿熙10年前因為胰臟癌手術，歷經併發症與大吐血，腹部留下23公分疤痕。她今天獲選台灣癌症基金會第20屆十大抗癌鬥士，出席頒獎典禮穿著短版上衣，露出這條陪伴她10年的疤痕，還在舞台上表演自創歌曲，朝歌手夢想邁進。

鹿熙（吳羿萱）今年23歲，穿著短版上衣，遠遠就可看到腹部有長長疤痕。她13歲時因腹痛就醫，體內竟有12公分大腫瘤，確診罕見的「胰臟實性假乳頭狀瘤」。因為腫瘤實在太大，手術切除了膽、十二指腸、一小部分胃、一半胰臟，內部器官幾乎重組，消化系統是一個全新的迴路，也因此留下23公分疤痕。

有人說這條疤痕看起來像蜈蚣，但鹿熙用「毛毛蟲」來形容。她說，要替肚子上的這隻毛毛蟲說句話：「雖然我們回不到最初完好無缺的樣子，可是當我們破繭重生之後，拍拍翅膀，還是可以帶著傷口飛得很高。」

鹿熙術後歷經併發症與大吐血，反覆發炎、肚子痛卻找不到原因，常問老天爺「為什麼是我？我還這麼年輕，我是不是做錯了什麼？」她說，幸好家人給予她很多陪伴與支持，而且她很喜歡南韓女團TWICE，每次看她們跳舞的影片，就想要變成像她們一樣，於是立下了想要當歌手的夢想。

鹿熙說，十年之後的今天，毛毛蟲準備好破繭重生，她將這些病痛變成藝術創作的養分，舉辦「（RE）Birthday」展演，把病歷與藥物搬進展場，還寫了三首歌曲，並與台灣癌症基金會合作，捐出部分收益。

如今鹿熙已經完全康復，但因為消化系統重組，平常要吃酵素才能讓消化和排便順暢，也完全不能喝酒、不太吃油膩食物。她非常坦然面對身上疤痕，甚至引以為傲，「這是我跟別人最不一樣的地方。」