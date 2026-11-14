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癌症新藥基金上路逾一年 石崇良喊：明年再挹注60億元

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
石崇良指出，去年成立癌症新藥基金，連續兩年已經累積100億元，明年會再挹注60億元，總統還說「用多少補多少」，讓有療效的藥物進入給付。記者沈沛育／攝影
石崇良指出，去年成立癌症新藥基金，連續兩年已經累積100億元，明年會再挹注60億元，總統還說「用多少補多少」，讓有療效的藥物進入給付。記者沈沛育／攝影

癌症新藥基金上路已一逾年，台灣癌症基金會日前公布，逾半數癌友治療過程仍需自費支付藥費，七成八每月支付超過三萬、五成以上支付超過五萬；衛福部長石崇良今參與活動時表示，明年癌症新藥基金將挹注60億元，且用多少補多少，今年也推動乳癌論質計酬、去年持續擴大癌症篩檢、導入癌症基金檢測，盼及早介入，推個人化治療。

石崇良今天出席台灣癌症基金會第20屆十大抗癌鬥士頒獎典禮。他指出，去年成立癌症新藥基金，連續兩年已經累積100億元，明年會再挹注60億元，總統還說「用多少補多少」，讓有療效的藥物進入給付，提供經濟上的支持，也加速新的照護模式。

石崇良指出，癌症連續44年是國人死因之首，健康台灣願景中，除了慢性病三高的控制，還有目標在2023年之前，將癌症標準化死亡率下降三分之一，這個目標不容易，但大家一直在努力。因此，2024年時先導入癌症基因檢測NGS，希望從過去的標準化治療走向個人化治療。

石崇良指出，過去幾年在肝癌、肺癌防治上都有看到成果，但乳癌部分還要加強，因此今年積極推動乳癌「論質計酬」（Pay for Performance，P4P）。癌症預後與期別高度相關，因此也擴大五癌篩檢，讓癌症更早期發現、早期介入治療。

石崇良說，治療之外，也希望讓癌友在工作、求學、教育上，都持續得到支持，今年會從心理韌性開始著手，持續整合各項資源。針對今天獲獎的抗癌鬥士，他說，感謝這些抗癌鬥士在迷惘之中沒有放棄，給了大家最好的示範。也感謝台灣癌症基金會長期在癌症政策的倡議，以及醫護人員的守護，讓癌友們能夠展開第二人生。

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