健康幣12月1日開放兌換 1.5萬通路上線 石崇良曝「沒限量、不用搶」

衛福部長石崇良今天出席第20屆十大抗癌鬥士頒獎典禮。針對12月1日可以開始兌換商品的健康幣，他表示當天會舉辦記者會公布可兌換商品，現在「先賣個關子」。至於當天才公布會不會太晚？他回應，兌換沒有限量所以「不用搶」，只要到達一定門檻就能兌換，大家不用擔心。

石崇良表示，無論從疫苗施打人數或速度來看，都比往年增加許多，感謝民眾對於健康幣的支持與關注，大家都已經賺到健康了，至於健康幣可以兌換到什麼，「先賣個關子」。他說，目前預計兌換商品包括運動類、食品類、保健類、健檢服務、藥局通路等等，目前累計商家已經有1萬5千個通路，詳細資訊會在12月1日舉辦記者會公布。

至於健康幣12月1日開始兌換，當天才公布通路是否太晚？石崇良說，需要累計1000幣才能開始兌換商品，而且兌換會一直持續，不需要搶，也沒有限量，所以不用擔心換不到。

首次透過健康存摺登入健康幣專區後，若填寫生活型態評估量表，能獲得100健康幣。石崇良指出，目前已經有將近80萬人填寫，是第一次大型規模的國人生活型態統計，目前正在進行整理，了解國人是否有比較多睡不著、壓力大、飲食、菸酒等危害物質使用等問題，後續加入年齡性別等分析，記者會時也會首度公開，讓國人對健康有更多關注，有利後續推動健康政策。

此外，近期國內出現首例疑似瘦瘦針導致失明的藥害救濟個案。石崇良回應，所有藥物都有副作用，因此上市前都會經過嚴謹人體試驗，上市後也會持續監測、透過不良反應通報，確保藥物安全，但藥物作用因人而異，即使機率極低，當使用的人多時也可能出現一些副作用，未來都會密切監測，「不要因噎廢食，但也不要掉以輕心」，呼籲藥物使用一定要經過醫師評估，若有副作用要向醫師反應，有所藥物都是一樣原則。