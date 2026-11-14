快訊

歸隊？傳彰化縣長王惠美將現身輔選魏平政 鄭麗文4字回應

黃仁勳下台才1天…矽谷已看好東山再起 但難重拾華府影響力

不畏風雨！蔣萬安「安心大遊行」剛出發就擠爆 破萬人潮一波波超壯觀

聽新聞
0:00 / 0:00

健康幣12月1日開放兌換 1.5萬通路上線 石崇良曝「沒限量、不用搶」

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
衛福部長石崇良今天出席第20屆十大抗癌鬥士頒獎典禮，他表示12月1日會舉辦記者會公布健康幣可兌換商品，兌換沒有限量，大家不用擔心。記者沈沛育／攝影
衛福部長石崇良今天出席第20屆十大抗癌鬥士頒獎典禮，他表示12月1日會舉辦記者會公布健康幣可兌換商品，兌換沒有限量，大家不用擔心。記者沈沛育／攝影

衛福部石崇良今天出席第20屆十大抗癌鬥士頒獎典禮。針對12月1日可以開始兌換商品的健康幣，他表示當天會舉辦記者會公布可兌換商品，現在「先賣個關子」。至於當天才公布會不會太晚？他回應，兌換沒有限量所以「不用搶」，只要到達一定門檻就能兌換，大家不用擔心。

石崇良表示，無論從疫苗施打人數或速度來看，都比往年增加許多，感謝民眾對於健康幣的支持與關注，大家都已經賺到健康了，至於健康幣可以兌換到什麼，「先賣個關子」。他說，目前預計兌換商品包括運動類、食品類、保健類、健檢服務、藥局通路等等，目前累計商家已經有1萬5千個通路，詳細資訊會在12月1日舉辦記者會公布。

至於健康幣12月1日開始兌換，當天才公布通路是否太晚？石崇良說，需要累計1000幣才能開始兌換商品，而且兌換會一直持續，不需要搶，也沒有限量，所以不用擔心換不到。

首次透過健康存摺登入健康幣專區後，若填寫生活型態評估量表，能獲得100健康幣。石崇良指出，目前已經有將近80萬人填寫，是第一次大型規模的國人生活型態統計，目前正在進行整理，了解國人是否有比較多睡不著、壓力大、飲食、菸酒等危害物質使用等問題，後續加入年齡性別等分析，記者會時也會首度公開，讓國人對健康有更多關注，有利後續推動健康政策。

此外，近期國內出現首例疑似瘦瘦針導致失明的藥害救濟個案。石崇良回應，所有藥物都有副作用，因此上市前都會經過嚴謹人體試驗，上市後也會持續監測、透過不良反應通報，確保藥物安全，但藥物作用因人而異，即使機率極低，當使用的人多時也可能出現一些副作用，未來都會密切監測，「不要因噎廢食，但也不要掉以輕心」，呼籲藥物使用一定要經過醫師評估，若有副作用要向醫師反應，有所藥物都是一樣原則。

石崇良 健康幣 健康 門檻 衛福部

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

時隔20年主辦全球內科研討會 卓揆中文致詞強調我國醫療照護全球第一

專家籲終結末期漂流 石崇良：試辦共生宅、預立醫療決定可獲健康幣

一次性醫材落日倒數 醫界拜會石崇良盼放寬重複使用 衛福部：將再討論

不只瘦瘦針！這2類藥同樣也有麻醉風險 醫示警：術前千萬別自行停藥

相關新聞

健康幣12月1日開放兌換 1.5萬通路上線 石崇良曝「沒限量、不用搶」

衛福部長石崇良今天出席第20屆十大抗癌鬥士頒獎典禮。針對12月1日可以開始兌換商品的健康幣，他表示當天會舉辦記者會公布可兌換商品，現在「先賣個關子」。至於當天才公布會不會太晚？他回應，兌換沒有限量所以「不用搶」，只要到達一定門檻就能兌換，大家不用擔心。

石崇良談瘦瘦針突cue陳時中 脫稿稱：以前肚子我2倍大現在只我一半

近期我國出現首例因施打瘦瘦針失明案例，引發民眾對此類藥品安全性關注，使用瘦瘦針民眾眾多，就連政府高層也不例外。行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良今天連袂出席社福界活動，石崇良發表專題演說時，竟脫稿演出，提到「瘦瘦針還不錯」，身邊許多朋友身材明顯改變，「特別是陳時中政委，以前肚子是我2倍大，現在只剩一半」。

專家籲終結末期漂流 石崇良：試辦共生宅、預立醫療決定可獲健康幣

因醫護人力短缺，政府持續推動居家醫療，盼減輕醫院負擔，不過，台北市立聯合醫院前總院長黃勝堅點出，國內居家醫療量能不僅10年來逐漸萎縮，還出現服務破碎化等問題，病人家屬居中聯繫醫院、長照照服員等，已實質淪為病人「個管師」，此外，末期病人難以在家照顧，陷入往反醫院、護理之間反復折磨的「末期漂流」，政府應正視此類困境，「終結末期漂流」。

凍漲13年國道通行費明年恐解凍 高公局最快年底提報費率評估

立法院預算中心盤點來年國道建設經費，仍有4144億元待籌措，且其中6成恐得仰賴舉債實現。傳出高公局擬調整實施以來從未調整過的國道通行費，但該怎麼漲、漲多少仍在研擬中，預計年底就能將費率評估提報交通部。

獨／69歲嬤追選舉新聞看到「目睭花」 誤把喉嚨藥粉當眼藥水險瞎

選舉太狂熱差點釀悲劇！一名69歲阿嬤是超級政治迷，每天緊盯選舉新聞、政論節目長達18小時，從早看到凌晨，眼睛酸澀疲勞，深夜摸黑想點眼藥水舒緩，誤拿治喉嚨發炎「廣東苜藥粉」點入右眼，導致角膜浸潤糜爛，視力驟降剩下0.1，所幸治療後逐漸恢復。

小水滴捷運交換飄帶遭盤問喊「戒嚴了」？ 北捷駁斥不實指控

選戰倒數14天，有民眾稱在台北捷運交換飄帶後，捷運站人員與保全上前關切，甚至有人質疑「戒嚴了？」交換飄帶也不行？北捷今駁斥並還原過程，接獲通報立即前往查證，無禁止相關行為，網路社群貼文內容未經過查證，發布與實際情況不符合的資訊，屬不實指控及謠傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。