高齡者占2成、醫療支出近4成 醫院非就診唯一選擇 衛福部揭轉型4方向

台灣進入超高齡化，醫療照護需求持續增加，衛福部醫事司長劉越萍今出席台灣醫學周演講表示，目前65歲以上民眾約占健保保險對象2成，但醫療費用支出卻已近4成，隨高齡人口占比持續攀升，醫療體系將面臨更大壓力。現在面臨需求增加、人力及資源有限問題，因此近幾年開始重新設計照護模式，各部會一同合作朝向「共好」方向。

劉越萍說，過去在擴充醫療量能主要是以疾病照顧、床位、投資新設備等，但現在要轉往提高健康價值的部分，未來健康照顧有四項目標，健康、以人為本、服務不中斷韌性、及服務、人才及財務永續等。

劉越萍說，未來醫院將不再只是病人集中就醫的場所，而是區域健康照護網絡的重要樞紐，負責急重症及高複雜度醫療，並與社區、居家及長照服務銜接。醫療照護也將從過去以醫療機構為中心，轉向以病人為中心，將服務延伸至社區及家庭，透過電子病歷與健康資料互通，讓病人無論在哪個醫療院所接受服務，都能維持照護連續性。

劉越萍表示，在健保總額已經有相對成長，但下一步要重視這些醫療資源是否能改善可近性，因此要運用支付制度引導醫療資源合理配置，讓醫療給付反映不同臨床工作的負荷，落實不同工不同酬。例如兒童加護照護已進行支付調整，其他急重症項目也持續研議；另外要引導醫院總額及區域聯防方案，鼓勵醫院與基層醫療合作，強化雙向轉診，避免病人長期集中於大型醫院，影響醫療可近性。

同時推動慢性病整合照護，劉越萍說，很多人存在多重共病，在用藥整合跟病人追蹤很容易成為服務斷點，因此透過共同照顧計畫追蹤高風險族群，在需要的時候由特定的專科共同照護可以合作。

劉越萍也說，另外長照3.0將與醫療體系進一步整合，從過去單一疾病管理，轉向健康老化、在地老化及有尊嚴的生命照護。基層醫療除了慢性病控制，也須協助延緩衰弱、維持長者身體功能，並與居家醫療、復健、長照及安寧療護合作。病人出院也不應是照護終點，而是下一階段照護的起點，醫院、基層、復健及長照團隊都應共同參與出院後追蹤。

針對安樂死議題，劉越萍表示，短期內不支持安樂死，但認為相關議題可以作為公共議題開放討論。短時間內應強化病人自主跟安寧療護納入整個照護服務體系，讓所有的民眾都能夠從健康的時候就開始做討論，在末期或是生命很重大的危機時，讓家人跟醫療團隊就可以在尊重個人的價值上，可以提供最適切的醫療選擇給予病人。

醫療人力方面，劉越萍說，護理人力仍是目前醫療體系最嚴峻的挑戰，除了夜班護理獎勵、三班護病比獎勵及健保支付調整，也推動臨床導師制度，支持新進的人員。目前醫學中心三班護病比已入法，後續將持續與各界研議精進措施，與各界一同努力。

劉越萍最後說，衛福部將持續推動智慧醫療及人工智慧應用，透過AI協助讓醫療人員將更多時間投入病人照護，還有電子病例的互通。不過未來3至年醫療AI仍以人機協作為主，必須由醫療專業人員參與判斷，不能完全交由機器取代。人工智慧基本法今年通過，衛福部也提出生成式AI應用的指引提醒大家，在擁抱新科技時能有所依循。