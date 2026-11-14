專家籲終結末期漂流 石崇良：試辦共生宅、預立醫療決定可獲健康幣

因醫護人力短缺，政府持續推動居家醫療，盼減輕醫院負擔，不過，台北市立聯合醫院前總院長黃勝堅點出，國內居家醫療量能不僅10年來逐漸萎縮，還出現服務破碎化等問題，病人家屬居中聯繫醫院、長照照服員等，已實質淪為病人「個管師」，此外，末期病人難以在家照顧，陷入往反醫院、護理之間反復折磨的「末期漂流」，政府應正視此類困境，「終結末期漂流」。

黃勝堅說，居家醫療需求隨高齡化逐漸攀升，但臨床醫師因誘因不足，願意投入者愈來愈少，一份2019年調查顯示，重度失能者使用長照但未使用居家醫療比率高達89%，極重度失能者未施用居家醫療比率亦高達70%，政府推動居家整合醫療計畫，並將2035年「責任醫師涵蓋率70%」列為指標，現況涵蓋率卻只有43.3%，「病人真的能被家庭醫師照顧到？」

服務居家醫療個案的人員眾多，包括居家護理師、長照照服員、送餐人員等。黃勝堅說，某次台北市前市長柯文哲至社區了解居家醫療情況，詢問在場團隊是否彼此認識？發現護理師、照服員互不認識後，笑稱「這哪有整合？」後續市聯醫過成立通訊軟體群組，盼整合照護團隊，建議中央應設定居家醫療主責人員，由居家護理所統籌，與醫院醫師、長照照服員等彼此溝通合作。

黃勝堅說，有些末期病人雖不需住院，但也難在家中照顧，導致病人往反醫院護理之家，陷入「末期漂流」，針對這類難以壽終病人，應協助其找到「最後的家」，此外，建議政府提供緩和醫療門診正式給付，目前緩和醫療為一般門診，病人問診三、四十分鐘，獲得診察費與一般門診相同，建議透過提高給付，讓該門診不僅是簽署預立醫療決定的地方，而是扮演居家醫療後援窗口。

衛福部長石崇良說，今年下半年將啟動「共生之家」試辦計畫，以居家整合醫療計畫個案及有安寧照顧需求者為對象，鎖定中、重度失能者為對象，目前將在全台12區域試辦，每處置多收案6人，結合居家醫療、安寧照顧等醫事人力，家屬必須參與一定時間照顧，且有志工從旁協助。此外，健康幣政策下一階段將納入預立醫療決定簽署，完成簽署者可獲得一定點數。