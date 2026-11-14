石崇良談瘦瘦針突cue陳時中 脫稿稱：以前肚子我2倍大現在只我一半

近期我國出現首例因施打瘦瘦針失明案例，引發民眾對此類藥品安全性關注，使用瘦瘦針民眾眾多，就連政府高層也不例外。行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良今天連袂出席社福界活動，石崇良發表專題演說時，竟脫稿演出，提到「瘦瘦針還不錯」，身邊許多朋友身材明顯改變，「特別是陳時中政委，以前肚子是我2倍大，現在只剩一半」。

石崇良今天出席台灣社會福利總盟主辦的「2026潭灣社區整合照顧研討會」，發表專題演講分享「以社區醫療為基礎的整合照顧現況與展望」，期間提到政府擴大成人預防保健適用對象，去年新增篩檢30至39歲民眾共35.5萬人，其中發現身體質量指數（BMI）為肥胖或過重比率高達48.5%，將近半數之多，「我們查詢過，台灣目前是亞洲最胖的國家。」

石崇良說，40歲以下民眾最大健康威脅即是肥胖，除前述30至39歲民眾，半數均為肥胖族群，國小五年級至六年級間學童，肥胖比率已達25%，至高中三年級，學生肥胖比率更突破3成、達35%，而調查顯示，我國青少年82%、成人51%、長者64%活動量不足，且民眾81%每日攝取蔬菜類不足3份，98%每日攝取不足1.5杯乳製品，可見「營養失衡、活動不足」為國人現況。

說明肥胖解方時，石崇良竟脫稿表示，許多民眾使用藥物減重，尤其瘦瘦針蔚為風行，「瘦瘦針還不錯，以前覺得自己身材控制良好，現在許多身邊朋友，身材改善很快，特別是陳時中政委，以前肚子是我2倍大，現在只有我的一半」，雖有藥物可控制肥胖，但仍希望透過生活型態等方式，改善民眾肥胖情況，評估約有2成代謝症候群患者，可不必長期用藥。

石崇良說，為了解國內民眾目前生活型態，今年10月分上路的健康幣政策中，民眾只要至App中填寫生活型態評估量表，完成後便能獲得100幣，截至目前已有80萬人填寫，衛福部正進行資料分析，盼了解民眾睡得夠不夠、吃得見不健康，也將了解抽菸、飲酒習慣盛行率等，按年齡分層分析，將在12月分發布「國人生活型態評估結果」，並提出改善生活習慣相應措施。

行政院政務委員陳時中今天出席台灣社會福利總盟主辦的「2026潭灣社區整合照顧研討會」致詞。記者林琮恩／攝影