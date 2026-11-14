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凍漲13年國道通行費明年恐解凍 高公局最快年底提報費率評估

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
傳出高公局擬調整實施以來從未調整過的國道通行費，但該怎麼漲、漲多少仍在研擬中，預計年底就能將費率評估提報交通部。示意圖。聯合報系資料照
傳出高公局擬調整實施以來從未調整過的國道通行費，但該怎麼漲、漲多少仍在研擬中，預計年底就能將費率評估提報交通部。示意圖。聯合報系資料照

立法院預算中心盤點來年國道建設經費，仍有4144億元待籌措，且其中6成恐得仰賴舉債實現。傳出高公局擬調整實施以來從未調整過的國道通行費，但該怎麼漲、漲多少仍在研擬中，預計年底就能將費率評估提報交通部

現行國道通行費率，以每日每車前20公里免費的優惠里程計價，標準費率在1.2元／公里到1.8元／公里不等。此收費標準自2013年底實施以來從未變更過，已凍漲近13年。

然而明年起高公局有多項重大建設需要推動，包括國道7號等20項專案，總投資金額達5183億。但立法院預算報告中心指出，目前仍有4144億元的建設經費待籌，其中6成需靠舉債支應，預估明年底，國道基金債務餘額將高達1720億元。

再加上公債陸續到期，以及國道3號增設桃園八德交流道等2項已核定工程，約151億元尚未納入來年資金需求計算。國道基金急需開源，以因應更多的建設及利息。

行政院先前已要求高公局重新檢討基金財務計畫，並研析通行費率調整機制。對此，高公局回應，證實將依據規費法規定，每3年檢討一次國道通行費收費基準，以確保國道基金永續運作。

高公局表示，已向中央公共債務管理委員會提報「國道基金自償性債務舉借及償還計畫案」，並獲審議通過。2027年起可舉債總金額為3270億元，將依據各年度實際需求委請財政部代為發行乙類公債。2027至2033年度分別預估發行額度上限為550億、920億、400億、400億、400億、300億及300億元，仍會滾動檢討基金。

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