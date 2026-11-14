獨／69歲嬤追選舉新聞看到「目睭花」 誤把喉嚨藥粉當眼藥水險瞎

選舉太狂熱差點釀悲劇！一名69歲阿嬤是超級政治迷，每天緊盯選舉新聞、政論節目長達18小時，從早看到凌晨，眼睛酸澀疲勞，深夜摸黑想點眼藥水舒緩，誤拿治喉嚨發炎「廣東苜藥粉」點入右眼，導致角膜浸潤糜爛，視力驟降剩下0.1，所幸治療後逐漸恢復。

選戰進入倒數時刻，候選人造勢晚會、街頭拜票、競選活動及電視辯論接連登場，支持者也跟著熱血沸騰，有人追著候選人車隊跑，有人場場造勢不缺席，更多無法親臨現場的民眾，整天守在電視機前，靠著遙控器掌握選情。

眼科教授、醫學博士洪啟庭指出，收治的這位屏東阿嬤是典型選舉狂熱支持者，選舉期間幾乎整天黏在螢幕前，早上睜開眼睛，一路看到凌晨，累了就在沙發上打盹，醒來繼續追選情。

長時間盯著電視螢幕，讓原本就有老花眼、眼睛容易酸澀，乾眼症狀更加嚴重，阿嬤多年來習慣使用「散克巴」（Sancoba）眼藥水舒緩眼睛疲勞，常把藥瓶放在床邊或沙發旁，方便隨時使用。

一個月前，阿嬤連追幾天選舉新聞，凌晨突然眼睛酸澀不舒服，當時室內一片漆黑，她懶得起身開燈，隨手拿起身旁一瓶紅色瓶蓋的藥，直接往右眼點下去。

沒想到藥物才接觸眼睛，當場痛到受不了，瞬間傳來強烈灼熱感，伴隨刺痛、異物感，連眼皮都腫了起來，嚇得打開電燈，才驚覺點進眼睛的不是散克巴，而是治療口腔及喉嚨發炎的「廣東苜藥粉」；原來兩種藥瓶蓋同樣都是紅色，導致不慎在黑暗中誤拿。

因劇痛、淚流不止，阿嬤摀著眼睛趕往眼科求診，檢查發現，角膜明顯糜爛和上皮受損幾乎「破了一個大洞」，這也是造成眼睛疼痛及視力減退的原因。

洪啟庭指出，廣東苜藥粉土黃色粉末，屬於中藥製劑，含有黃連、黃柏、牛膽、梅片及豆粉等成分，通常用於口腔、咽喉及皮膚發炎，藥品仿單也特別標示「勿使用於眼疾」。

這類藥粉一旦誤入眼睛，可能刺激角膜，造成角膜上皮破損，引發劇烈刺痛、灼熱感、異物感，甚至影響視力，給予抗生素治療一周，原本糜爛的角膜逐漸癒合，刺痛感也消退，視力從0.1恢復至0.8，總算有驚無險。

洪啟庭笑說，台灣有線電視新聞台多達7、8家，幾乎24小時輪流播放選舉新聞與政論節目，不少長輩從白天看到深夜，即使打個盹，腦海裡仍充滿「凍蒜」聲，選舉狂熱程度可見一斑，選舉再精彩，也別賠上視力。

「晚上使用藥物一定要開燈！」洪啟庭表示，點眼藥水先確認藥品名稱及用途，以免一時疏忽，留下難以挽回的視力傷害，過去臨床也曾有成人誤點孩童治療近視的眼藥水，導致瞳孔放大、視力模糊，提醒民眾眼睛用藥務必小心謹慎。

「廣東苜藥粉」是家喻戶曉治療喉嚨發炎的成藥，洪啟庭提醒，外觀相似的藥品應分開放置，夜間用藥務必開燈確認，避免誤用造成眼睛傷害。圖／眼科醫師洪啟庭提供

點了廣東苜藥粉，螢光染色下角膜中央呈現糜爛狀，出現眼睛疼痛與視力減退情形。圖／眼科醫師洪啟庭提供

69歲阿嬤每天追看選舉新聞長達18小時，深夜摸黑點錯藥，竟把廣東苜藥粉當眼藥水，導致角膜糜爛、視力驟降。圖／眼科醫師洪啟庭提供