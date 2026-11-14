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小水滴捷運交換飄帶遭盤問喊「戒嚴了」？ 北捷駁斥不實指控

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷車廂內部，與新聞事件無關。聯合報系資料照
北捷車廂內部，與新聞事件無關。聯合報系資料照

選戰倒數14天，有民眾稱在台北捷運交換飄帶後，捷運站人員與保全上前關切，甚至有人質疑「戒嚴了？」交換飄帶也不行？北捷今駁斥並還原過程，接獲通報立即前往查證，無禁止相關行為，網路社群貼文內容未經過查證，發布與實際情況不符合的資訊，屬不實指控及謠傳。

有民眾昨天在Threads發文，在文湖線車廂偶遇2位小水滴，彼此攀談交流飄帶資訊，並閒聊了不同款飄帶的材質的織法材質差異。其中一位長輩正好有他一直很想要的杰洋飄帶，直接分送自己一條；另一位問要不要戒慎恐懼款（折好用小夾鏈袋裝著），他一併收下。

發文者指出，正當覺得自己好幸運遇到貴人，幾秒後保全和捷運站人員共4人進到車廂，用抓賊般的眼神掃瞄全車的人，最後走到他們面前問「你們互相認識嗎？」、「接獲舉報有人在車廂內發飄帶，捷運內禁止從事政治活動，我們需要釐清一下事實。」

該民眾直言，他們全程完全沒有提到候選人名字、選舉、投票字眼，只有「這條很漂亮我很想要」、「那條我已經有了」，這樣也要被盤問彼此認不認識來確認是否從事政治活動？北捷要不要直接宣布不准綁洋流飄帶上捷運？

另有人發文直呼，「太扯了，台北市戒嚴了嗎？小水滴北捷交換飄帶也不行？保全竟衝車廂稱『禁止政治活動』挨轟。

台北捷運公司今天還原事實，11月13日下午約2時文湖線科技大樓站有旅客前往車站詢問處反映，往動物園方向一部列車上，有人發放選舉宣傳物。站長接獲通報後立即回報行控中心，並通知六張犁站站長偕同保全人員上車前往確認，經現場詢問與查證後，未發現有旅客發放宣傳物情形，人員隨即下車。 

北捷強調，網路社群將處理過程，簡略描述為「戒嚴了？不准交換飄帶」，明顯誤導社會大眾及扭曲事實。 

北捷指出，依據「台北捷運系統旅客須知」第7點第6款，明定捷運路權範圍內禁止從事任何競選、政黨黨務或其他政治性議題活動。北捷一向秉持行政中立原則，不因任何政治立場、個人意見等而有差別對待，也不會介入或限制旅客活動。

「維護旅客安全及恪守行政中立的原則，兩者缺一不可」，北捷嚴正澄清未經查證與事實不符的網路謠傳，也請民眾理性判斷，呼籲勿將未經查證的訊息任意轉傳，以免造成社會大眾誤解。

北捷 捷運 文湖線 2026九合一選舉 台北市選舉

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