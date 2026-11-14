思覺失調症與肥胖 國衛院研究揭基因負相關

臨床上，思覺失調症病人常合併有肥胖與代謝症候群，過去多認為是體質問題，國衛院最新研究打破迷思，發現兩者基因其實呈「負相關」，發胖更可能是後天藥物與生活型態所致。

思覺失調症是高度遺傳性的精神疾病，難以辨識真正重要的致病基因，至於思覺失調症的遺傳體質和肥胖體質之間，是否真的有所關聯、真有共同遺傳機制，過去少有研究探討。

為揭開謎底，國家衛生研究院神醫中心合聘副研究員王世亨研究團隊，利用基因體與族群資料，檢視思覺失調症與肥胖之間的關係，尤其特別是要釐清：臨床上思覺失調症患者肥胖盛行率偏高，究竟是來自疾病本身的遺傳體質所造成，還是主要由環境與治療（例如抗精神病藥物）所造成。

研究團隊利用台灣人體生物資料庫的東亞族群樣本（約10萬人），計算思覺失調症多基因風險分數，檢驗遺傳上較高的思覺失調症傾向是否與 BMI、體脂率、腰圍、臀圍與腰臀比等肥胖指標有關聯。

研究同時結合大型國際基因體資料，使用連鎖不平衡分數迴歸估計思覺失調症與各種肥胖相關表型的基因相關，並以孟德爾隨機化分析雙向因果關係。

研究發現，在台灣樣本中，較高的思覺失調症多基因風險分數，反而與較低的BMI、體脂率、腰圍、臀圍及腰臀比有關聯；結果顯示從遺傳體質的角度來看，思覺失調症傾向與肥胖之間是「負相關」。

此外，基因相關分析同樣發現思覺失調症與BMI、腰圍、臀圍、腰臀比之間，存在負向的基因相關，許多基因變異對思覺失調症風險增加的同時，與體重或脂肪量的偏低有關。

孟德爾隨機化分析結果也顯示，從思覺失調症遺傳傾向到肥胖表型，具有保護的因果關係；而部分肥胖指標（如BMI、腰臀比）的遺傳體質對思覺失調症風險也呈現保護的因果關係。

研究團隊指出，這些結果說明，臨床上思覺失調症患者肥胖盛行率偏高，並不是因為思覺失調症患者的遺傳體質本身就帶來肥胖；相反地，從基因的角度，思覺失調症與肥胖的內在遺傳關係是偏向負相關的。

因此，研究團隊認為，思覺失調症患者出現的肥胖，更可能來自外在因素，包括抗精神病藥物引起的體重增加、不健康的生活型態、活動量下降及社會環境因素等，而非疾病的遺傳體質本身。