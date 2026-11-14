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秋冬關節卡卡不舒服 醫：與久坐、運動量減少有關

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
目前研究對於天氣如何影響疼痛，並沒有一致答案，可能和溫度、氣壓、活動量及個人對疼痛的敏感度等多種因素共同有關，可以透過避免久坐、增加活動、注意運動前暖身等方式緩解。圖／123RF
目前研究對於天氣如何影響疼痛，並沒有一致答案，可能和溫度、氣壓、活動量及個人對疼痛的敏感度等多種因素共同有關，可以透過避免久坐、增加活動、注意運動前暖身等方式緩解。圖／123RF

秋冬天氣變涼，不少關節炎或慢性疼痛患者會覺得疼痛與僵硬感比較明顯。不過，台南正欣骨科診所院長蕭又寧說，其實目前研究對於天氣如何影響疼痛，並沒有一致答案，可能和溫度、氣壓、活動量及個人對疼痛的敏感度等多種因素共同有關，可以透過避免久坐、增加活動、注意運動前暖身等方式緩解。

蕭又寧說，可以從幾個面向觀察、改善關節疼痛狀況。首先，可能與活動量下降有關。很多人在氣溫下降時，感到更不想動，散步次數減少、運動暫停，假日也更喜歡待在室內，時間一久，關節活動度與周圍肌力可能下降。原本有膝關節退化的人，也可能因此覺得起身、走路或上下樓梯更僵硬。

第二，可能與肌肉緊繃有關。蕭又寧說，氣溫較低時，身體可能因為保暖而不自覺聳肩、縮起身體，加上肌肉與軟組織在沒有充分熱身的情況下活動，容易讓人產生僵硬、緊繃的感覺。尤其是肩頸、腰背或原本就有舊傷的位置，早上剛起床或突然開始活動時可能特別明顯。

蕭又寧說，有些研究觀察到，溫度、濕度或氣壓變化與關節疼痛之間可能存在關聯，但影響幅度通常不大，而且每個人的感受並不相同。目前也沒有充分證據證明冷空氣會讓關節液變少，或直接加速軟骨磨損。值得觀察的是，疼痛有沒有持續加重、關節是否腫脹，或活動功能是不是明顯下降。

此外，蕭又寧表示，冬天窩在沙發追劇、裹著毯子最舒服，但如果一坐就是2、3個小時，膝蓋長時間彎曲、腰背縮成一團，即使沒有受傷，也很容易在起身時覺得身體卡住。

蕭又寧建議，可以把戶外運動改成室內腳踏車、簡單肌力訓練或伸展，維持規律活動通常比完全休息更重要；冬天運動時，也建議把熱身時間稍微拉長，先讓身體暖起來，再進入跑步、網球或其他強度較高的活動；久坐追劇時，也可利用廣告時間起來走一走、伸展肩頸、腰背與腿部，身體通常會比較舒服。

蕭又寧提醒，如果原本只是偶爾痠，最近卻開始出現明顯腫脹、發熱、夜間痛醒、關節卡住或突然無法承重，就不要只歸咎於天氣變冷，建議進一步檢查真正的原因。

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未來1周天氣變化相當頻繁，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。近期冷暖變化較快，建議採洋蔥式穿搭；今天外出記得攜帶雨具，下周後半段也可提前準備較保暖的衣物。

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