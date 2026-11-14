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午後鋒面挾雷雨炸全台到深夜 下周強冷空氣報到 北台灣急凍探15度低溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天至明天清晨鋒面接近並通過，天氣轉趨不穩定，各地有局部陣雨，特別是西半部地區及離島有陣雨或雷雨，西半部留意短延時強降雨。聯合報系資料照
今天至明天清晨鋒面接近並通過，天氣轉趨不穩定，各地有局部陣雨，特別是西半部地區及離島有陣雨或雷雨，西半部留意短延時強降雨。聯合報系資料照

下午天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員王品翔表示，今天至明天清晨鋒面接近並通過，天氣轉趨不穩定，各地有局部陣雨，特別是西半部地區及離島有陣雨或雷雨，西半部留意短延時強降雨。今天如果要外出參加集會活動，一定要特別留意最新的天氣狀況，攜帶雨具備用。

王品翔表示，天氣不穩定狀況大概落在中午到晚上這段時間，明天隨著東北季風南下、水氣減少，降雨回到迎風面的情況為主。

此外，他說，未來會受到兩波東北季風影響，明天至下周一有一股較弱的東北季風，下周二有空檔，下周三至下周五有另一股很強的東北季風下來，北部、宜蘭低溫下探15、16度，各地高溫也多在20度左右，各地清晨夜晚低溫15至18度，是一波相當有感的降溫，尤其北部的高低溫的溫差可以達到10度以上，注意氣溫變化，調整穿著，避免著涼。

昨天清晨到今天有一道鋒面系統慢慢靠近台灣，王品翔表示，在移動過程中，它在台灣海峽南部區域開始有局部性強對流生長出來，隨著鋒面接近台灣，從上午開始天氣轉趨不穩定，特別是在西半部地區可能逐漸轉為有陣雨或雷雨的天氣。

溫度方面，他說，鋒面通過之後，明天會受到一股比較弱的東北季風影響，明天、下周一會有明顯降溫，北部、宜蘭地區、東半部高溫掉到25度左右，各地低溫21至23度，明天白天中南部高溫28度左右。下周二會有回暖空檔，各地高溫上看26至28度。

王品翔說，緊接著下周三至下周五，受到更強的東北季風影響，溫度又會再度明顯下滑，尤其北部地區和宜蘭，降幅達10度以上，下周四清晨低溫只有16度出頭，甚至下周五不排除掉到16度以下低溫，花東、中部地區高溫20度出頭，夜晚清晨低溫17、18度左右，南部地區高溫24度、低溫20度左右。北部地區溫度降幅非常有感，

降雨趨勢，王品翔表示，今天白天開始到今天一整天，西半部會有比較強的降雨發生，各地慢慢轉為陣雨的型態，甚至西半部、離島會有雷陣雨或短延時強降雨的狀況。今晚到明天鋒面慢慢通過，整體水氣變少，不過後方有一股新的東北季風下來，明天迎風面東半部雲多、有短暫雨。

未來1周隨著東北季風有一些降雨變化，王品翔說，明天白天到下周一，桃園以北和東半部雲多、偶有降雨，雨勢不到非常多。下周二是空檔，環境轉為偏東至東南風，水氣比較少一些，北部、東半部、恆春半島可能有一些局部甚至零星降雨。下周三至下周五，有一股比較強的東北季風南下，桃園以北、東半部、各地山區，都要留意有一些局部雨的狀況。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

雷雨 鋒面 低溫 東北季風

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