嬰兒被餵草莓牛奶引醫師警覺及時介入 衛福部建3級照護網

少子化與兒科醫療人力不足持續衝擊，衛福部醫事司長劉越萍今出席台灣醫學周演講表示，政府透過優化兒童醫療照護計畫，從幼兒專責醫師、兒童急重症外接到疑難疾病基因診斷，建立三級照護網絡，持續強化兒童醫療可近性與照護品質。

劉越萍表示，優化兒童醫療照護計畫第一期自110年至113年，已逐步建立核心醫院、重點醫院及基層醫療院所三級網絡；第二期則進一步精進照護品質，希望提高每名兒童的健康保障。幼兒專責醫師制度目前已擴大至1200多家合作院所，約有2700名專責醫師投入服務，未滿3歲幼兒照護涵蓋率也已達7成，希望可以透過醫師協作方式，從預防角度來促進兒童健康。

劉越萍分享一個案例，一名4個月大的幼兒由外婆照顧，因幼兒專責醫師發現嬰兒竟被餵食調味草莓牛奶，因為正常幼兒應該會是喝母乳或配方奶，進一步了解家庭狀況後，發現孩子父母離開家庭，由領取救濟金的外婆獨力照顧。醫師隨即透過通報機制轉介社福體系，現在小孩滿2歲，相關單位也協助外婆了解托育及就業資源，讓孩子能順利接受照顧，外婆也能工作改善家庭環境。

劉越萍說，兒童健康不只與醫療有關，家庭經濟、照顧者能力及社會支持等因素，都是連動的支持網絡。透過幼兒專責醫師持續追蹤，這個個案不僅孩子並未發展遲緩也讓孩子環境變好，且有持續性的完整專業照護。

此外幼兒狀況多變，劉越萍表示，在兒童急重症照護方面，目前由8家核心醫院提供全年外接服務，幼兒跟大人不同，因為大人的轉診其實有所謂的仰賴的是民間救護車在院際間的轉診，可是幾乎都是「資源不夠要上轉」，但是兒科人力更嚴峻，因此利用幾家大醫院去外接病人回到醫院，如果是小醫院上轉派出人力可能會出現調虎離山，讓那家醫院就沒辦法提供兒科照護。

因此兒科照護跟成人並不同，劉越萍說，核心醫院主動支援，協助將病童接回具備完整醫療量能的醫院治療；重點醫院則提供兒童急診及部分新生兒加護照護，基層院所負責日常健康照護及預防保健。

另外公務預算支持的「兒童困難診斷平台」，運用基因檢測及跨院資料協作，協助罕見及疑難疾病兒童尋找病因，兒童精準醫療的關鍵在於及早確立診斷，才能進一步提供適切治療，目前平台診斷率約4至4成5，與歐美國家相當。