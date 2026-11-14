快訊

王菲夢幻聯動加拿大流行天王威肯！神曲「季候風」掀社群討論

蘭嶼外海互嗆！中國海警喊「中華民國不存在」 花蓮艦回「互不隸屬」

黃仁勳下台掀反彈！馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

聽新聞
0:00 / 0:00

嬰兒被餵草莓牛奶引醫師警覺及時介入 衛福部建3級照護網

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
劉越萍說，兒童健康不只與醫療有關，家庭經濟、照顧者能力及社會支持等因素，都是連動的支持網絡。記者翁唯真／攝影
劉越萍說，兒童健康不只與醫療有關，家庭經濟、照顧者能力及社會支持等因素，都是連動的支持網絡。記者翁唯真／攝影

少子化與兒科醫療人力不足持續衝擊，衛福部醫事司長劉越萍今出席台灣醫學周演講表示，政府透過優化兒童醫療照護計畫，從幼兒專責醫師、兒童急重症外接到疑難疾病基因診斷，建立三級照護網絡，持續強化兒童醫療可近性與照護品質。

劉越萍表示，優化兒童醫療照護計畫第一期自110年至113年，已逐步建立核心醫院、重點醫院及基層醫療院所三級網絡；第二期則進一步精進照護品質，希望提高每名兒童的健康保障。幼兒專責醫師制度目前已擴大至1200多家合作院所，約有2700名專責醫師投入服務，未滿3歲幼兒照護涵蓋率也已達7成，希望可以透過醫師協作方式，從預防角度來促進兒童健康。

劉越萍分享一個案例，一名4個月大的幼兒由外婆照顧，因幼兒專責醫師發現嬰兒竟被餵食調味草莓牛奶，因為正常幼兒應該會是喝母乳或配方奶，進一步了解家庭狀況後，發現孩子父母離開家庭，由領取救濟金的外婆獨力照顧。醫師隨即透過通報機制轉介社福體系，現在小孩滿2歲，相關單位也協助外婆了解托育及就業資源，讓孩子能順利接受照顧，外婆也能工作改善家庭環境。

劉越萍說，兒童健康不只與醫療有關，家庭經濟、照顧者能力及社會支持等因素，都是連動的支持網絡。透過幼兒專責醫師持續追蹤，這個個案不僅孩子並未發展遲緩也讓孩子環境變好，且有持續性的完整專業照護。

此外幼兒狀況多變，劉越萍表示，在兒童急重症照護方面，目前由8家核心醫院提供全年外接服務，幼兒跟大人不同，因為大人的轉診其實有所謂的仰賴的是民間救護車在院際間的轉診，可是幾乎都是「資源不夠要上轉」，但是兒科人力更嚴峻，因此利用幾家大醫院去外接病人回到醫院，如果是小醫院上轉派出人力可能會出現調虎離山，讓那家醫院就沒辦法提供兒科照護。

因此兒科照護跟成人並不同，劉越萍說，核心醫院主動支援，協助將病童接回具備完整醫療量能的醫院治療；重點醫院則提供兒童急診及部分新生兒加護照護，基層院所負責日常健康照護及預防保健。

另外公務預算支持的「兒童困難診斷平台」，運用基因檢測及跨院資料協作，協助罕見及疑難疾病兒童尋找病因，兒童精準醫療的關鍵在於及早確立診斷，才能進一步提供適切治療，目前平台診斷率約4至4成5，與歐美國家相當。

草莓 衛福部 牛奶

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

科學人／驗出花生過敏就全面封鎖？研究揭三分之一的嬰兒在1歲安全下莊

每年享1次免費高壓氧服務 這護理之家住民有專屬健康福利

時隔20年主辦全球內科研討會 卓揆中文致詞強調我國醫療照護全球第一

台東縣長選戰吳秀華推公托助安心就業 陳瑩提月子補助彈性工時

相關新聞

獨／69歲嬤追選舉新聞看到「目睭花」 誤把喉嚨藥粉當眼藥水險瞎

選舉太狂熱差點釀悲劇！一名69歲阿嬤是超級政治迷，每天緊盯選舉新聞、政論節目長達18小時，從早看到凌晨，眼睛酸澀疲勞，深夜摸黑想點眼藥水舒緩，誤拿治喉嚨發炎「廣東苜藥粉」點入右眼，導致角膜浸潤糜爛，視力驟降剩下0.1，所幸治療後逐漸恢復。

小水滴捷運交換飄帶遭盤問喊「戒嚴了」？ 北捷駁斥不實指控

選戰倒數14天，有民眾稱在台北捷運交換飄帶後，捷運站人員與保全上前關切，甚至有人質疑「戒嚴了？」交換飄帶也不行？北捷今駁斥並還原過程，接獲通報立即前往查證，無禁止相關行為，網路社群貼文內容未經過查證，發布與實際情況不符合的資訊，屬不實指控及謠傳。

凍漲13年國道通行費明年恐解凍 高公局最快年底提報費率評估

立法院預算中心盤點來年國道建設經費，仍有4144億元待籌措，且其中6成恐得仰賴舉債實現。傳出高公局擬調整實施以來從未調整過的國道通行費，但該怎麼漲、漲多少仍在研擬中，預計年底就能將費率評估提報交通部。

秋冬關節卡卡不舒服 醫：與久坐、運動量減少有關

秋冬天氣變涼，不少關節炎或慢性疼痛患者會覺得疼痛與僵硬感比較明顯。不過，台南正欣骨科診所院長蕭又寧說，其實目前研究對於天氣如何影響疼痛，並沒有一致答案，可能和溫度、氣壓、活動量及個人對疼痛的敏感度等多種因素共同有關，可以透過避免久坐、增加活動、注意運動前暖身等方式緩解。

午後鋒面挾雷雨炸全台到深夜 下周強冷空氣報到 北台灣急凍探15度低溫

下午天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員王品翔表示，今天至明天清晨鋒面接近並通過，天氣轉趨不穩定，各地有局部陣雨，特別是西半部地區及離島有陣雨或雷雨，西半部留意短延時強降雨。今天如果要外出參加集會活動，一定要特別留意最新的天氣狀況，攜帶雨具備用。

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

未來1周天氣變化相當頻繁，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。近期冷暖變化較快，建議採洋蔥式穿搭；今天外出記得攜帶雨具，下周後半段也可提前準備較保暖的衣物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。