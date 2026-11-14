快訊

黃仁勳婚外情如何曝光？CNN：美情報機構罕見「揭露」身分

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

聽新聞
0:00 / 0:00

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。聯合報系資料照
今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。聯合報系資料照

未來1周天氣變化相當頻繁，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。近期冷暖變化較快，建議採洋蔥式穿搭；今天外出記得攜帶雨具，下周後半段也可提前準備較保暖的衣物。

今天隨鋒面逐漸通過台灣，大氣不穩定度提高，且水氣增多，各地雲量增多，並陸續轉有局部短暫陣雨。其中，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨機會，西半部須留意局部較大雨勢。氣溫方面，各地白天氣溫較前幾日略降，高溫大致約26至29度，低溫約20至24度。

林孝儒表示，明天至下周一鋒面遠離後，東北季風稍微增強，北部、東部氣溫下降轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。西半部山區也有零星短暫陣雨，其餘中南部平地則逐漸轉為多雲到晴，天氣相對穩定。北部及東北部白天高溫約24至26度，中南部回升約28至30度左右，南北溫差較為明顯。

下周二東北季風短暫減弱，各地白天氣溫再度回升，大致為晴時多雲、偏暖的天氣。不過北方另一道鋒面將逐漸建立並南下，晚間至入夜隨鋒面接近，北部及東北部將率先轉為陰雨天氣。

林孝儒說，下周三受新一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部至東半部將迎來新一波明顯降溫，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其餘地區則以多雲為主。這波冷空氣預測影響時間較長，下周四至下周五中部以北、東部天氣將持續偏涼，其他地區早晚也會有明顯的涼意。

目前資料顯示，下周四至下周五可能是下一波氣溫較低的時段。他說，北部至東北部白天高溫約18至21度，平地低溫約14至16度，局部空曠及近山地區再低一些。中南部高溫約25至28度，早晚低溫也可能降至18至19度左右。由於預報時間仍較長，實際降溫幅度仍有調整空間，不過這波冷空氣的降溫訊號較為明顯，建議提前留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

鋒面 東北季風 氣溫 保暖 低溫

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

下午變天 鋒面通過全台轉雨 明起2波東北季風這時大降溫

晴暖好天氣要掰了 明天鋒面+華南水氣 下周三轉濕冷全台大降溫

明防大雨！下周東北季風接力低溫探15度 周日起雨區有變化

今晴熱飆32度高溫 明變天風雨襲全台 下周三冷空氣到大降溫

相關新聞

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

未來1周天氣變化相當頻繁，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。近期冷暖變化較快，建議採洋蔥式穿搭；今天外出記得攜帶雨具，下周後半段也可提前準備較保暖的衣物。

這款水果竟是腎臟殺手！健康者連吃4顆可能導致腎衰竭 最嚴重喪命

中秋節吃楊桃象，有着「洋洋得意」的好寓意，但腎功能不佳者絕對不能食用。1名醫生表示，楊桃營養價值極高，但含有毒素，正常人可以經腎臟代謝排出體外，一旦腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，令到毒素無法排出累積體內，破壞中樞神經系統，引發精神錯亂、抽搐痙攣乃至癲癇重積狀態，最嚴重可能致死亡。 腎臟專科醫師林軒任在其facebook專頁分享自己文章，指出楊桃是熱帶水果，口感清脆多汁，在台灣近乎全年都有生產，富含維生素A、C、B群，以及礦物質鉀、鎂，每100克果肉中，就含有34卡熱量和2.8克膳食纖維，雖然營養價值高，但潛藏中毒危機。 腎臟專科醫師林軒任在文中表示，1998年，巴西首度通報有慢性腎臟病患者進食楊桃後出現癲癇症狀，醫學界因而展開研究，巴西聖保羅大學團隊2013年從楊桃中分離出楊桃毒素（Caramboxin），證實會抑制神經傳導物質，同時刺激神經，令人過度興奮，打破中樞神經原有的平衡，導致失控。 另外，楊桃含有大量草酸，大量草酸鈣結晶在腎小管急性沉積，誘發發炎反應，草酸受到楊桃毒素影響，減少神經抑制作用，誘發打嗝或癲癇。 在健康的情況下，一般人可以經腎臟代謝，將楊桃毒素排出體外，如

睡不好怎麼辦？ 網友熱議TOP8「助眠食物」你睡前都吃些什麼？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「助眠食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8助眠食物。

下午變天 鋒面通過全台轉雨 明起2波東北季風這時大降溫

今天有鋒面在台灣附近形成並通過，天氣將有明顯轉變，清晨各地大多仍為多雲到晴，只有台東及恆春半島有零星降雨。中央氣象署表示，上午開始各地雲量逐漸增多，降雨機率提高，中南部轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部有局部較大雨勢發生的機率。

育兒大禮包來了！新制雙親最高加總可領18月留停津貼

立法院昨三讀修正通過《性別平等工作法》與《就業保險法》部分條文等「育兒大禮包」。新制將自2027年上路後，女性受僱者產假由現行八周延長至14周，陪產檢及陪產假由七日增至14日，流產假也同步延長。

無聲球場仍全力拚搏 聽障籃球國手吳啟道打出逆轉人生

2024年，在澳洲墨爾本舉辦的聽奧籃球亞洲資格賽對上蒙古，雙方鏖戰到最後1分鐘比數追平，剩下約12秒時，中華隊喊出暫停，暫停結束後隊長走到吳啟道身旁，拍拍他，告訴他：「最後一球你投」。他接球、出手，球進，中華隊守住勝利，挺進四強。這是吳啟道打了多年籃球，第一次，也是至今唯一一次真正意義上的準絕殺。 「很爽啊，也很激動。」但和一般球員不同的是，當球穿過籃網，他沒有聽見場邊的歡呼，也沒有聽到隊友喊他的名字，只看見一個又一個隊友朝自己衝過來。因為在聽障籃球正式賽事裡，所有球員上場前都得把助聽器拿下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。