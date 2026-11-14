今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

未來1周天氣變化相當頻繁，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天鋒面通過、各地轉雨。明天至下周一受東北季風影響，北部及東半部轉涼有雨。下周二短暫回暖後，下周三又有另一道鋒面及新一波東北季風接續影響，後半周氣溫還會進一步下降。近期冷暖變化較快，建議採洋蔥式穿搭；今天外出記得攜帶雨具，下周後半段也可提前準備較保暖的衣物。

今天隨鋒面逐漸通過台灣，大氣不穩定度提高，且水氣增多，各地雲量增多，並陸續轉有局部短暫陣雨。其中，中南部也有局部短暫陣雨或雷雨機會，西半部須留意局部較大雨勢。氣溫方面，各地白天氣溫較前幾日略降，高溫大致約26至29度，低溫約20至24度。

林孝儒表示，明天至下周一鋒面遠離後，東北季風稍微增強，北部、東部氣溫下降轉涼，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨。西半部山區也有零星短暫陣雨，其餘中南部平地則逐漸轉為多雲到晴，天氣相對穩定。北部及東北部白天高溫約24至26度，中南部回升約28至30度左右，南北溫差較為明顯。

下周二東北季風短暫減弱，各地白天氣溫再度回升，大致為晴時多雲、偏暖的天氣。不過北方另一道鋒面將逐漸建立並南下，晚間至入夜隨鋒面接近，北部及東北部將率先轉為陰雨天氣。

林孝儒說，下周三受新一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部至東半部將迎來新一波明顯降溫，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其餘地區則以多雲為主。這波冷空氣預測影響時間較長，下周四至下周五中部以北、東部天氣將持續偏涼，其他地區早晚也會有明顯的涼意。

目前資料顯示，下周四至下周五可能是下一波氣溫較低的時段。他說，北部至東北部白天高溫約18至21度，平地低溫約14至16度，局部空曠及近山地區再低一些。中南部高溫約25至28度，早晚低溫也可能降至18至19度左右。由於預報時間仍較長，實際降溫幅度仍有調整空間，不過這波冷空氣的降溫訊號較為明顯，建議提前留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。