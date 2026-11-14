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以為吃得健康？長輩早餐愛吃「1組合」醫示警：蛋白質不到4克

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩若長期早餐只吃稀飯配醬瓜，容易蛋白質不足並增加肌少症風險，醫師建議每餐補充優質蛋白質，讓飲食更均衡。 圖／AI生成
長輩若長期早餐只吃稀飯配醬瓜，容易蛋白質不足並增加肌少症風險，醫師建議每餐補充優質蛋白質，讓飲食更均衡。 圖／AI生成

不少長輩早餐習慣吃稀飯配醬瓜，認為簡單清淡就足夠，卻可能忽略蛋白質攝取不足的問題。家醫科醫師陳欣湄分享，有長者因早上起床困難，甚至在家中多次跌倒而就醫，經過檢視日常飲食後，才發現早餐內容過於單調，長期缺乏足夠營養，可能與肌少症有關，進而影響身體活動能力。

陳欣湄在臉書粉專指出，即使進入睡眠，肌肉仍持續進行代謝，因此經過一夜休息後，身體也需要補充蛋白質，作為維持及生成肌肉的重要原料。以體重60公斤的長者為例，每天約需攝取60至70公克蛋白質，但如果早餐只有稀飯和醬瓜，能攝取的蛋白質僅約3至4公克，與所需營養相差甚遠。

此外，隨著年齡增長，肌肉對營養刺激的反應會逐漸下降，形成所謂的「合成代謝阻抗」，代表即使攝取相同營養，長者的肌肉合成效率也可能不如年輕人。因此，除了注意每日蛋白質總攝取量，也應平均分配到各餐，陳欣湄建議，每餐可安排約20至30公克優質蛋白質，幫助刺激肌肉合成，降低肌肉量持續流失的風險。

至於如何改善早餐營養，不必完全捨棄原本習慣吃稀飯的方式，只要適度增加蛋白質食物即可，例如搭配豆腐、無糖豆漿或蛋料理，讓早餐營養更加均衡。不過，若本身患有腎臟疾病，蛋白質攝取量需要依個人健康狀況調整，不宜直接套用一般建議，應先諮詢醫師或營養師，找出適合自己的飲食方式。

營養師楊斯涵也指出，若提高蛋白質比例，將能為身體帶來好處。早餐補充足夠蛋白質，不僅能延長飽足感，還有助於抑制飢餓素、促進飽足荷爾蒙分泌，讓人不容易在午餐前感到飢餓，減少吃零食的機會。此外，蛋白質消化速度較慢，能延緩糖分吸收，幫助穩定血糖，避免餐後血糖大幅波動，減少昏昏欲睡及疲勞感。

另一方面，經過一整晚空腹睡眠，身體需要胺基酸修補肌肉組織，早餐攝取足夠蛋白質，有助於維持肌肉量及基礎代謝率。同時，穩定的血糖也能讓大腦獲得持續能量，進一步幫助提升早晨的專注力、學習效率與工作表現。

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