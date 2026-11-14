每年享1次免費高壓氧服務 這護理之家住民有專屬健康福利

衛福部苗栗醫院附設護理之家整合院內醫療資源，提供住民專屬健康福利，每位住民每年可免費接受一次高壓氧治療，不必額外負擔費用。部苗指出，高壓氧並非人人適用，必須先經醫師評估符合條件才會安排，透過院內醫療設備與專業團隊的整合，讓住民在日常生活照顧之外，也有機會運用更多元的醫療資源，落實醫療與長照整合的照護理念，獲得家屬高度肯定與感謝。

苗栗醫院院長徐國芳表示，長期照護不僅是提供住民日常生活上的協助，更重要的是結合專業醫療資源，提供適切且持續的健康照護。因此，院方積極整合院內醫療設備與專業團隊，特別規畫護理之家住民每年一次的免費高壓氧服務，希望透過醫療資源共享，提升住民健康照護品質，也讓家屬在照顧安排上多一分支持且更加安心。

苗醫胸腔科兼高壓氧中心主任徐青立表示，高壓氧是一種特殊的醫療治療方式，讓患者在高於一般大氣壓力的密閉治療艙內，依照醫療指示吸入高濃度氧氣，藉此增加血液中溶氧含量，提升身體組織的氧氣供應。經醫師專業評估適合的患者，可作為特定疾病及傷口照護的輔助治療，協助改善組織缺氧，促進傷口癒合與組織修復，提供患者更多元的醫療照護選擇。

徐青立指出，苗醫高壓氧治療艙採用透明的單人艙體設計，讓患者在獨立個人艙體接受治療時，還能看見外部環境，降低密閉空間的陌生感與緊張感；另設有雙向通話系統，方便患者與外部人員保持聯繫，如有疑問或不適，均可即時反映，讓治療過程更加安心。整個治療過程由醫師提供專業評估與醫療照護，審慎安排相關療程，並由專業高壓氧技術人員負責操作及監測，確保治療過程符合醫療安全規範。

他表示，高壓氧治療也有適用限制與注意事項，例如部分肺部疾病、耳部壓力調節問題，還有其他可能影響治療安全的健康狀況，都需要事先告知醫師並接受評估。治療期間也可能出現耳部壓力不適等情形，因此治療前的完整評估、治療中的專業監測及患者與醫療人員之間的即時溝通，都是醫療安全的重要環節。

護理之家護理長郭惠敏表示，住民因年齡、疾病及身體功能狀況不同，醫療照護需求也各有差異。這項每年一次免費高壓氧服務，是院方提供住民的專屬福利，但須由醫師依個別健康狀況進行專業評估，確認適合接受治療後才會安排。希望透過院內資源共享，讓住民及家屬更了解可運用的醫療服務，也讓長期照護不僅著重日常生活協助，更能兼顧個別健康需求與醫療支持。

苗栗醫院表示，醫療與長照的整合，需要從住民實際需求出發，透過院內專業團隊合作，讓醫療資源與長期照護服務相互銜接。未來也將持續秉持以住民為中心的照護理念，整合院內醫療專業與設備資源，提供住民適切且多元的照護支持，讓專業醫療不再侷限於醫院診療場域，也能延伸至長期照護服務中。