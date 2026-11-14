下午變天 鋒面通過全台轉雨 明起2波東北季風這時大降溫

今天有鋒面在台灣附近形成並通過，天氣將有明顯轉變，清晨各地大多仍為多雲到晴，只有台東及恆春半島有零星降雨。中央氣象署表示，上午開始各地雲量逐漸增多，降雨機率提高，中南部轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也有局部短暫陣雨，西半部有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，雲多下雨，白天溫度會降低ㄧ些，各地高溫約27到29度，低溫方面變化不大，各地約19到22度。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至27度；金門陰短暫陣雨或雷雨，21至24度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，20至23度。

明天、下周一東北季風稍增強，北部、東北部及東部天氣稍轉涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下周二東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫稍回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三鋒面通過及東北季風再增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。下周四、下周五東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周六東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。11月22日、11月23日東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，各地早晚天氣仍稍涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。