近視又老花怎麼辦？十大日常困擾出爐 快看你中了幾項！

你有老花眼了嗎？幾歲會開始有老花眼？回顧日常行為，滑手機時，螢幕越拿越遠；閱讀訊息時，字體不知不覺調大好幾級；看近處的東西，還得反覆摘戴近視眼鏡，以上動作，你有嗎？這些看似平常的小動作，其實都可能與老花眼有關。隨著年齡增長，眼睛調節焦距的能力逐漸下降，原本習以為常的用眼方式，也悄悄出現變化。

老花眼通常從40歲左右開始逐漸出現，除了近距離閱讀變得吃力，也可能伴隨對焦速度變慢、需要更明亮的光線等困擾。網路上有不少人分享視力改變後的生活不便，尤其原本就有近視的人，更可能面臨眼鏡反覆摘戴的麻煩。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「老花眼十大日常行為」網路聲量排行，帶你看看哪些生活情境最容易引起網友共鳴。

No.10 把文字拍下來再放大

示意圖／Magnific

示意圖／Magnific

逛超市時，想確認商品的保存期限或營養標示，卻發現包裝上的文字太小、怎麼看都不清楚。有些人會請身旁親友幫忙確認，也有人乾脆拿出手機，拍下文字後再放大查看，省去反覆調整閱讀距離的麻煩。

不少網友也會利用手機拍照功能，應付老花眼帶來的閱讀困擾。無論是藥品說明、餐廳菜單，還是產品包裝上的細小文字，都能先拍照再放大辨認。有網友分享：「即便偶爾忘了帶出門，我都是用手機拍照後，再放大照片看」、「手機拍照再放大圖片，還不會被發現」。對於不方便隨身攜帶老花眼鏡的人來說，這也成為臨時查看小字的實用方法。

No.9 遠近視線切換時需要等待對焦

工作時一下看電腦、一下低頭確認筆記，眼睛經常需要切換觀看距離。若每次都要多等幾秒才能看清楚，工作效率也可能受到影響。老花眼與眼睛調節能力下降有關，網友就提到：「近距離工作效率下降，感覺遠近切換變慢」、「就是看遠再看近要花個3至4秒才會對焦正確」。

不過，遠近視線切換變慢不一定全是老花眼造成，也可能與眼睛疲勞、度數變化或其他視力問題有關。若經常出現這類困擾，建議先接受專業檢查，了解眼睛健康與實際用眼需求。大學眼鏡以「雙師把關」串聯眼科醫療與視光配鏡服務，由眼科醫師評估眼睛健康與相關眼疾狀況，驗光師則進行視力檢測，了解個人度數、工作環境與用眼習慣，再討論合適的配鏡方式。

在驗配過程中，大學眼鏡也運用「大學i精準智能驗配術」，結合21道醫學驗光程序與3D智能定位，將個人視力狀況、鏡框配戴位置及相關量測參數納入驗配考量，讓鏡片選擇與調整更貼近實際用眼需求。

No.8 看近物時改用代讀或語音

遇到無法自行放大字體的螢幕或文件，老花眼帶來的閱讀困擾可能更加明顯。有網友在Threads分享，自己被警察開罰單，準備確認個人資料並簽名時，因為看不清螢幕上的文字，只好請警察幫忙念出來，沒想到對方一度懷疑他故意刁難。這篇貼文吸引超過22萬次瀏覽，也引起不少共鳴。網友留言：「我也是，超過50歲之後眼睛明顯退化」、「老花眼真的看東西會很吃力，只有我們有這樣的狀況的人才懂。」

如果是在自己的手機上閱讀，還可以善用內建的語音輔助功能。例如iPhone的「朗讀螢幕」、Android的「隨選朗讀」，都能將支援的文字內容轉換成語音，減少長時間盯著小字閱讀的不便。若需要更完整的操作輔助，也可使用VoiceOver、TalkBack等螢幕閱讀器，透過語音提示了解畫面內容，讓日常閱讀與操作更加便利。

No.7 看近物會不自覺皺眉或瞇眼

示意圖／Gemini

示意圖／Gemini

滑手機、看發票明細或閱讀文件時，為了辨認眼前的小字，有些人會不自覺瞇起眼睛、皺起眉頭。也有人因為忘記帶老花眼鏡，只能吃力地閱讀；甚至有人因為經常皺眉，開始在意起眉心紋，才發現自己的近距離視力早已不如以往。

當近距離文字變得模糊，有些人會透過瞇眼暫時改善辨識能力，這與縮小進光範圍、減少部分模糊光線的針孔效應有關。不過，瞇眼不一定代表老花眼，也可能與近視、散光或其他視力問題有關。如果經常需要瞇眼才能看清楚，建議接受專業檢查，確認實際原因。

No.6 把手機字體調得越來越大

以前看到長輩手機上的超大字體，總覺得自己還沒到需要調整字體的年紀。沒想到隨著老花眼逐漸出現，原本看得清楚的小字變得模糊，最後也默默把手機字體調大好幾級，才發現自己開始面臨相同的閱讀困擾。

面對視力變化，有網友坦言：「與其說是不習慣，不如說是有些失落，開始意識到有些身體機能真的回不去了」；不過，也有人抱持不同心態，認為調整字體只是讓生活更方便：「為了讓自己舒服，早早就調超大了！心態才是決定自己老不老的關鍵！」

除了手機，日常用品上的細小標示也可能造成閱讀困擾。有網友分享，媽媽因為老花眼看不清藥膏包裝上的文字，便在包裝貼上透氣膠帶，再用奇異筆寫上大字，方便辨認。這些生活中的小調整，也成為不少人應對近距離閱讀不便的方法。

No.5 做精細手作時反覆調整觀看距離

示意圖／Magnific

示意圖／Magnific

穿針引線、鉤針編織、組裝模型，這些需要仔細辨認細節的活動，碰上老花眼可就沒那麼輕鬆了！有網友表示：「穿針穿好久、打結打好久、還一直刺到自己的手」，也有模型玩家感嘆：「有時候很羨慕以前沒有老花，幾百盒這樣組，都不吃力。」一名鉤針娃娃愛好者則分享：「還好配了正確度數的眼鏡，現在又可以用我最愛的繡線鉤娃娃，終於可以看清楚每一個針目了」，道出老花眼對精細手作帶來的影響。

鉤針編織、模型組裝等活動，往往需要長時間看清近處的細節，配鏡時也要考慮實際操作距離。大學眼鏡「智配多焦」依不同用途選配合適的鏡片，讓「專鏡專用」更貼近日常需求。例如，手作時若還需要抬頭看電腦上的教學或室內物品，可評估兼顧中、近距離視野的「中近型」鏡片；若主要是專注於眼前的針目、模型零件等細節，則可評估以近距離視野為主的「近近型」設計，並由驗光師依個人度數、操作距離與用眼習慣，協助選擇適合的鏡片。

No.4 看東西前先到處找老花眼鏡

老花眼鏡隨手一放，轉頭就忘記擺在哪裡。等到想看手機訊息、確認產品說明時，又得四處尋找；更讓人哭笑不得的是，有時找了半天，才發現眼鏡竟然就掛在頭上！對於需要經常拿起老花眼鏡閱讀的人來說，找眼鏡也成了日常生活中的小困擾。

每當有人在網路上抱怨這種情況，就有網友建議使用眼鏡繩，將老花眼鏡掛在脖子上，或在客廳、臥室等常用場所各準備一副，減少需要時找不到眼鏡的麻煩。

No.3 看小字時習慣找更亮的光源

隨著老花眼逐漸出現，有些人會發現，原本習慣的燈光亮度已經不夠，閱讀小字時得尋找更明亮的光源。網友就提到：「光線暗我也很不行，老花眼暗光看東西很吃力」，也有人抱怨實體書的印刷字體又小又淺，閱讀起來格外費力。

不只在家閱讀，出門看展、用餐時，照明也可能成為困擾。有網友分享，參觀展覽時，因為燈光造成陰影，連作品介紹都看得吃力；另一名網友則提到，四個人一起吃飯，卻都看不清菜單，忍不住抱怨：「燈光是有氣氛沒錯，但氣氛到最後變成大家輪流把手機手電筒打開。」對老花眼族群來說，適當的照明不只是舒適問題，也關係到日常閱讀是否方便。

No.2 把手機、書本越拿越遠

示意圖／Magnific

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「有多少人過40有老花眼的？看手機越拿越遠了」一名網友分享自己年過40後的視力變化，引起不少共鳴。隨著老花眼逐漸出現，眼睛調節近距離焦距的能力下降，有些人會不自覺把手機、書本拿得越來越遠，才能看清楚文字。有網友坦言：「與其眼睛看得很吃力不能聚焦，還是配個老花眼鏡比較舒服」、「已投降配多焦了」，道出不少人面對老花眼的無奈。

不過，多焦眼鏡是否容易適應，也讓部分近視兼老花的人感到猶豫。有網友想嘗試多焦鏡片，卻擔心配戴後出現不適，於是上網詢問其他人的經驗。一名驗光師回應：「多焦點鏡片不是每個人都會不適應，而是要依照你的生活習慣、工作距離和度數來選擇適合的設計」，也有網友建議先試戴，再決定是否適合自己。

大學眼鏡提供「智配多焦實鏡體驗」，由驗光師引導消費者實際試戴多焦鏡片，透過看手機、使用電腦及抬頭看遠等日常情境，親自比較不同多焦設計的視野範圍與視線切換感受，再將試戴心得、個人度數及生活需求一起納入討論，找到合適的配鏡方案，讓選擇更有依據。

No.1 看近的東西時先摘掉近視眼鏡

示意圖／Magnific

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近視眼鏡戴了幾十年，沒想到隨著老花眼出現，看手機、讀報紙時，反而得先摘下眼鏡才能看得清楚。光是回個訊息、抬頭看電視，就得反覆戴上、拿下，讓不少近視又有老花眼的人相當困擾。有網友直呼：「戴眼鏡跟脫眼鏡都霹靂麻煩！」道出近視族面對老花眼的日常無奈。

為什麼近視又有老花眼，摘下眼鏡反而比較容易看清楚？這是因為部分近視者在未配戴眼鏡時，原本就能看清一定距離內的物品。隨著年齡增長，眼睛調節焦距的能力逐漸下降，配戴原本用來矯正遠距離視力的近視眼鏡，閱讀近物時反而可能更加吃力，因此需要暫時摘下眼鏡。不過，是否能透過摘眼鏡看清近物，仍與個人近視度數及閱讀距離有關，並非所有近視者都適用。

如果想減少頻繁摘戴眼鏡的麻煩，漸進多焦點鏡片是可以評估的選擇之一。大學眼鏡「智配多焦」會依個人度數、用眼習慣及日常活動需求，協助評估不同的鏡片設計。例如經常外出、需要看清遠方路況又要低頭查看手機的人，可考慮兼顧遠、中、近距離視野的鏡片；長時間在辦公室看電腦、閱讀文件或參與會議的人，則可評估以中、近距離視野為主的設計。透過專業檢查與試戴體驗，了解不同鏡片的觀看感受，再選擇符合生活需求的配鏡方式。

近視又老花眼怎麼辦？先看清自己的用眼需求，再決定怎麼配

近視與老花眼可能同時存在，若經常出現看近物模糊、手機越拿越遠，或需要反覆摘戴眼鏡等情況，建議先接受專業眼睛檢查，確認視力變化的原因。

選配眼鏡時，除了考量度數，也要留意平時的用眼情境，例如長時間使用電腦、閱讀文件，或經常外出、需要交替看遠看近。不同的使用距離與用眼習慣，都會影響鏡片的選擇。建議透過專業驗配與實鏡體驗，在驗光師引導下試戴不同鏡片，實際感受不同視距的觀看差異，進一步評估符合自身需求的配鏡方案。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月14日至2026年10月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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