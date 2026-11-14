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華南雲雨區正在逼近 各地午後變天 今晚降雨最猛烈恐伴隨雷雨
今天的天氣將有明顯變化。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，華南雲雨區預計中午前後逐漸靠近，各地降雨機會陸續增加，傍晚至夜晚將是降雨最明顯的時段。
今天清晨至上午，位於雲雨帶前緣，各地雲量逐漸增多。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午至下午，隨著華南雲雨區逐漸接近，西半部開始出現局部陣雨，部分地區可能伴隨雷雨，降雨範圍逐漸擴大。傍晚至深夜，華南雲雨區影響最明顯，全台都有降雨機會，尤其西半部要留意雷雨，局部地區可能出現較大雨勢。
至於雨下到什麼時候？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天凌晨，華南雲雨區逐漸遠離，各地降雨陸續趨緩，不過東半部仍有局部短暫雨。這波降雨來得快、去得也快，主要集中在今天下半天至夜晚，戶外活動記得攜帶雨具，並留意雷雨帶發展及變化。降雨時間、範圍及強度，仍有不確定性。
另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，還有一個值得注意的地方，就是雲雨帶靠近台灣的過程中，是否有低壓渦旋發展或增強。如果低層渦旋進一步發展，可能改變水氣輻合及降雨分布，讓部分地區雨勢更加明顯。不過，目前實際發展情況仍有不確定性，降雨強度及範圍須滾動式追蹤。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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